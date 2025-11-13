בעקבות הביקורת של נשיא המדינה יצחק הרצוג על סגירת גלי צה"ל, גורם ביטחוני בכיר אמר בתגובה כי "אם הנשיא חובב תחנות רדיו, שיקים לו אחת בבית הנשיא. ממשלת ישראל בלבד תקבל את ההחלטות"

לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הביע התנגדות לסגירת גלי צה"ל, "גורם ביטחוני בכיר" הגיב ותקף את הנשיא על הביקורת.

"אם הנשיא חובב תחנות רדיו, שיקים לו אחת בבית הנשיא" נמסר. "ממשלת ישראל בלבד תקבל את ההחלטות, בהתאם לסמכותה, בנוגע לסגירת גלי צה"ל".

כאמור, הרצוג הביע הערב התנגדות לסגירת גלי צה"ל, כשבדבריו קרא לפעול לתיקונו של תחנת הרדיו במקום זאת. "בתקופה של קיטוב פוליטי וחברתי, ושל מאבקים על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, המהלך לסגירתו המוחלטת של כלי תקשורת ציבורי ותיק בישראל, מעורר דאגה רבה, ובצדק" אמר הרצוג באירוע לציון 25 שנים למכינת ימין אורד. "אין ספק ואין חולק על כך שעצם קיומה של תחנת רדיו צבאית-ציבורית בדמוקרטיה ליברלית – הוא חריג וראוי לבחינה, וגם לשינוי ולשיפור. ועם זאת, עלינו לזכור: בסגירת גוף תקשורת – ובמיוחד גוף תקשורת ציבורי – לא נסגר סתם ערוץ, אלא חלון לציבור".

"גלי צה"ל לא רק משדרת חדשות, היא מלווה את המדינה ואת צה״ל עשרות שנים, ומהווה חלק משמעותי בסיפור המשותף שלנו" הוסיף. "במיוחד בעת הזאת – של חרמות וביטול הדדי, של היעדר הקשבה וכבוד זה לזה – אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג".

בסיכום דבריו הנשיא הבהיר כי "בוודאי שניתן לתקן, בוודאי שצריך לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי – שמעניק לנו שידור ציבורי. לתקן כן, להרוס לא".