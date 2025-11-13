מערכת "אור איתן" – מערכת היירוט בלייזר הראשונה מסוגה המספקת יכולת הגנה יעילה, מהירה וזולה, זכתה בפרס היוקרתי של Aviation Week לשנת 2026

מערכת "אור איתן" של מפא״ת במשרד הביטחון, רפאל ואלביט, זכתה בפרס היוקרתי של Aviation Week לשנת 2026.

הפרס הוענק על פיתוח מערכת היירוט בלייזר הראשונה מסוגה – המספקת יכולת הגנה יעילה, מהירה ובעלות נמוכה נגד איומי רקטות, טילים וכטב״מים.היא מצוידת במכוון המאפשר טווח פעולה משודרג, דיוק גבוה ויעילות רבה.

מערכת "אור איתן" (בעבר: "מגן אור") פותחה על ידי מפא״ת, רפאל ואלביט. במגוון הניסויים בהם השתתפה, הוכיחה את יעילותה כנגד איומים שונים וביצעה יירוט מוצלח של רקטות, פצמ”רים ומל”טים.

כחלק מתהליך הפיכת המערכת למבצעית ובאופן סמלי, החליט משרד הביטחון להעניק למערכת את השם ״אור איתן״, לזכרו של קצין אגוז, סרן איתן אוסטר ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון ואביו, איש מפא״ת היה מיוזמי ומפתחי הפרויקט.

עוד באותו נושא מפקד מחלקת יירוט בלייזר: "עם ישראל, תרגישו בטוחים" 14:59 | אריה יואלי 11 0 😀 👏

המערכת מהווה פריצת דרך טכנולוגית והנדסית ברמה העולמית, והיא צפויה להשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ". המערכת מבוססת על שימוש ייחודי מסוגו בעולם ב"אופטיקה אדפטיבית" שפותחה ברפאל המאפשרת לזירה יציבה, מרוכזת ומדויקת.

מאז הקמתו ב-1957, פרס Aviation Week Laureate נחשב לאחד הפרסים היוקרתיים בעולם בתחום התעופה והביטחון, ומוענק לחדשנות פורצת דרך ולתרומה יוצאת דופן לקהילת האוויר והחלל העולמית.