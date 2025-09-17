עכשיו זה גם מבצעי: הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים במערכת יירוט הלייזר (Iron Beam). המערכת הוכיחה את יעילותה כנגד מגוון איומים וביצעה יירוט מוצלח של רקטות, פצמ"רים ומל"טים. מערכות ראשונות ייקלטו בצה"ל עד סוף השנה

גאווה ישראלית. משרד הביטחון וחברת רפאל מודיעים כי הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר רב העוצמה ליירוט מטרות אויב, לקראת מסירתה בתקופה הקרובה לשימוש מבצעי בצה"ל.

יחידת המו״פ (מחקר ופיתוח) במפא״ת שבמשרד הביטחון, חיל האוויר בצה"ל וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מבצעיים מתקדמת, שארכה מספר שבועות, להוכחת יכולות מערכת הלייזר רב העוצמה. לפרויקט שותפה גם חברת אלביט מערכות שמייצרת את מקור הלייזר למערכת.

סדרת הניסויים התקיימה בדרום הארץ בשדה ניסוי והיא מסכמת את תהליך הפיתוח ומהווה את השלב האחרון לפני מסירת המערכת לשימוש מבצעי בצה"ל. במהלך הניסויים, הוכיחה המערכת את ביצועיה ביירוט מגוון איומים בתרחישים מבצעיים, בהם: רקטות, כלי טיס ומל״טים. הצלחת הניסויים מהווה שלב קריטי לקראת מבצועה ומסירתה לצה״ל עד סוף השנה.

המערכת תיקרא אור איתן על שם הלוחם שנפל

כחלק מתהליך הפיכת המערכת למבצעית ובאופן סמלי, החליט משרד הביטחון להעניק למערכת את השם ״אור איתן״, לזכרו של קצין אגוז, סרן איתן אוסטר ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון ואביו, איש מפא״ת היה מיוזמי ומפתחי הפרויקט.

מערכת ״אור איתן״ (Iron Beam) היא מערכת לייזר רב עוצמה להגנה מפני איומים אוויריים (רקטות, פצצות מרגמה, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד). היא מצוידת במכוון המאפשר טווח פעולה משודרג, דיוק גבוה ויעילות רבה – תוך שמירה על היתרון הייחודי שלה: נטרול איומים במהירות באמצעות לייזר ובעלות שולית זניחה.

המערכת מהווה פריצת דרך טכנולוגית והנדסית ברמה העולמית, והיא צפויה להשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ". המערכת מבוססת על שימוש ייחודי מסוגו בעולם ב"אופטיקה אדפטיבית" שפותחה ברפאל המאפשרת לזירה יציבה, מרוכזת ומדויקת.

כפי שפורסם בחודש מאי האחרון, מדגימים מבצעיים של מערכות לייזר לטווח קצר מתוצרת חברת רפאל, כבר פעלו לאורך המלחמה וביצעו עשרות יירוטים. כעת שהוכחה היכולת המבצעית של מערכות "אור איתן", צפויה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות המבצעיות של מערך ההגנה האווירית, באמצעות מערכות נשק לייזר לטווח ארוך.