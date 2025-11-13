ועד בוגרי גלי צה"ל הכריז בכנס החירום כי יעתור לבג"ץ אם הצעת הסגירה תאושר. מתן חודורוב קרא לאיחוד כוחות עם חדשות 13, בעוד הדיון התחמם סביב חולשתו לכאורה של הנשיא מול הטענה כי "ציוץ של עמית סגל יהיה יותר פרקטי מ-10 כנסים"

המאבק נגד סגירת גל"צ. ועד בוגרי גלי צה"ל התכנס היום (חמישי) לכנס חירום מקוון בהשתתפות עשרות מבכירי התקשורת בישראל כך פרסם העיתונאי רן בוקר.

הכנס נערך בעקבות הודעת שר הביטחון אמש על כוונתו לסגור את התחנה הצבאית. בראשית הכנס הודיע ועד הבוגרים כי המאבק אינו מסתיים בשיחות: במידה וההצעה לסגירת גל"צ תאושר סופית על ידי הממשלה, יוגש בג"ץ נגד ההחלטה.

במהלך הדיון, העיתונאי מתן חודורוב הציע צעד מידי ומשמעותי לחיבור כוחות. "זה הכל אותו דבר, צריך להוציא מסר משותף," קבע חודורוב והציע לקיים שיתוף פעולה בין גל"צ לחדשות 13 כבר בשבוע הבא, באמצעות כנס מיוחד. "במקרה של גלי צה"ל הדברים ברורים, במקרים אחרים זה פרוקסיס של הדברים הפוליטיים", הסביר.

חלק נכבד מהדיון הוקדש לשאלה הקריטית: האם הציבור עומד מאחורי המאבק. "השאלה אם הציבור איתנו", תהתה המנחה פרופסור ליעד מודריק, בעוד השדרן אפי בן אברהם הביע ספקנות: "אני לא בטוח". הוא הוסיף עם זאת נקודת אור: "יש גם ימנים ליברלים שרוצים שידור חופשי".

קובי מידן הציע לחדד את המסר: "אני חושב שכאשר שואלים ציבור האם אתה בעד או נגד סגירת גלי צה"ל – השאלה השנייה מה העמדה שלך בעניין גלי צה"ל. לגבי סגירה – יהיה אולי רוב בעד, בגלל סיבות. אבל לגבי יחס רגשי והרגלי האזנה ועל זה צריך ללכת".

בהתייחסות לזירה הפוליטית, הדגיש מידן כי "לא להזניח גם את הזירה הפוליטית. אני חושב שהנשיא יכול להגיד דבר או שניים בדבר הזה." אלא שהדס שטייף נשמעה פסימית לגבי אפשרות זו: "הנשיא חלש, הוא אוהב לשמור על עצמו עטוף בצמר גפן ובלתי פגיע בדברים הרבה יותר גדולים אז בוודאי בגלי צה"ל".

הדיון הפך סוער כאשר הועלתה אפשרות לגייס לתמיכה גורמים בעלי השפעה תקשורתית מהימין. דן דובין טען בתקיפות כי "ציוץ אחד של עמית סגל יהיה יותר פרקטי מעשרה כנסים". "ספק אם הוא ידבר בעדנו", השיבה לו שטייף, ואפי בן אברהם הבהיר את הגבולות: "ההישג שהגעתי עם עמית סגל – שהוא לא ידבר נגדנו ולא ירק לבאר שהוא שותה ממנה." שטייף חתמה את הדיון בנושא: "לא הייתי סומכת עליו"

בסיכום הדברים, הדגישה הדס שטייף את המסר האסטרטגי שצריך לצאת מהמאבק: "המסר צריך להיות שאנחנו חלק מניסיון מהפך מאוד גדול בתקשורת ואנחנו צריכים להזכיר לכולם שהיום זה אנחנו מחר זה הם". "לא רק התקשורת, במדינה. המילים מאוד גדולות אבל אין מה לעשות זאת האמת," הרחיב בן אברהם. הלחץ המרחף באוויר ניכר בדבריה של שטייף: "אין זמן, יש תאריך יעד".