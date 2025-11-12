בעקבות בקשת החנינה לנתניהו, צייץ ראש הממשלה באנגלית לנשיא טראמפ: "כרגיל, אתה ניגש ישר לעניין וקובע את הדברים כפי שהם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב בעקיפין למכתב החנינה הרשמי ששיגר נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא המדינה יצחק הרצוג ובו בקשה לחנינה:

"תודה לך, הנשיא טראמפ, על תמיכתך המדהימה. כרגיל, אתה ניגש ישר לעניין וקובע את הדברים כפי שהם. אני מצפה להמשך השותפות שלנו לחיזוק הביטחון והרחבת השלום".

יש לשים לב כי נתניהו שכתב את הציוץ באנגלית, נמנע מלהתייחס ישירות למכתבו של טראמפ, או לציין את המילים, בקשה או חנינה.

תיק פוליטי ובלתי מוצדק

מוקדם יותר היום פרסמנו בסרוגים כי הנשיא הרצוג קיבל איגרת חתומה מטראמפ, הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אדוני הנשיא, זהו כבוד עבורי לכתוב לך ברגע היסטורי זה, רגע אחרי שהצלחנו יחד להשיג שלום שחיפשנו במשך לפחות 3,000 שנה. אני מודה לך ולכל אזרחי ישראל על הכנסת האורחים החמה והלבבית, ומתייחס לנושא מרכזי מנאומי בכנסת", כתב טראמפ.

"כשמדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המופלא מתקדמים אחרי התקופות הקשות של 3 השנים האחרונות, אני קורא לך להעניק חנינה מלאה לבנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה חזק ומכריע במלחמה, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום – שכולל גם את המשך העבודה שלי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון, כדי להוסיף מדינות נוספות להסכמי אברהם".

עוד באותו נושא טראמפ על משפט נתניהו: "נתערב כדי לעזור לו קצת" 07:34 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לטענת טראמפ, "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו לא יכולה להיות מוסחת שלא לצורך. בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין שה'תיק' הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב – כולל נגד יריבתה הגדולה של ישראל, איראן – הוא תיק פוליטי ובלתי מוצדק".

בהמשך דבריו הנשיא האמריקני פנה להרצוג: "יצחק, בנינו מערכת יחסים נהדרת, ועל כך אני אסיר תודה ומלא בכבוד. כבר עם כניסתי לתפקיד בינואר, הסכמנו שחייבים להתמקד בהשבת החטופים הביתה וקידום הסכם השלום. כעת, אחרי שהבאנו את ההישגים החסרי תקדים הללו, וכשחמאס נמצא תחת שליטה, הגיע הזמן לאחד את ישראל סביב ביבי על ידי חנינה שלו, כדי לשים סוף למלחמה המשפטית הזאת אחת ולתמיד". טראמפ סיים את האגרת הרשמית במשפט שהפך לסימן היכר מהציוצים שלו ברשת: "תודה על תשומת לבך לנושא זה".

בהודעת בית הנשיא נאמר בתגובה כי "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".