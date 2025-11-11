השר רון דרמר הודיע לנתניהו על התפטרותו מתפקידו כשר לעניינים אסטרטגיים: "הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד הארכתי את תפקידי פעמיים בברכתם"

השר רון דרמר הודיע היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו על התפטרותו מתפקידו כשר לעניינים אסטרטגיים: "הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד הארכתי את תפקידי פעמיים בברכתם".

לפני כחודשיים וחצי דווח כי רון דרמר, מתכנן לפרוש מהתפקיד ב-1 בינואר 2026, אך כעת החליט השר להקדים את פרישתו.

עוד באותו נושא עמית סגל: השר הכי חשוב בממשלה יפרוש בקרוב 09:36 | חדשות סרוגים 27 0 😀 👏

מתוך המכתב ששלח השר לראש הממשלה: "ביום בו הושבעתי כשר בממשלה, הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד. הארכתי את כהונתי פעמים, בברכתם. בפעם הראשונה על מנת לעבוד יחד איתך כדי להסיר את האיום הקיומי הנשקף מיכולות הגרעין הצבאיות של איראן, ובפעם השנייה על מנת לסיים את המלחמה בעזה בתנאים שקבעה של ישראל, ולהשיב את חטופינו הביתה.

המכתב ששלח השר דרמר

כעת, עם סיום תפקידי כשר לענינים אסטרטגיים, אני מקשיב להודות לך על ההזדמנות שנתת לי לשרת קרוב לצידך בשלושת השנים האחרונות, ועל האמון שנתת בי לטפל בסוגיות המשמעותיות איתם מתמודדת מדינת ישראל בשעה גורלית זו. הממשלה הזו תיזכר הן בשל מתקפת השבעה באוקטובר והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות שבאה בעקבותיה

השבעה באוקטובר היא אכן היום האפל ביותר שידע העם היהודי מאז קמה מדינת ישראל. אבל סיפורו של עמנו העתיק מעולם לא הוגדר על פי ימינו האפלים, מהם היו רבים מספר, אלא על פי יכולתו להתמיד ולהתגבר על החושך".