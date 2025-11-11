יאסר אבו־שבאב, מנהיג המיליציה העזתית ששיתפה פעולה עם ישראל נגד חמאס, יקבל תפקיד בכיר כאחראי ביטחון על עבודות השיקום ברפיח.

על פי הדיווח של חדשות כאן 11, יאסר אבו-שבאב, מנהיג המיליציה העזתית נגד חמאס, ששיתפה פעולה עם ישראל בלחימה, וחלק מחמולה שמנהלת את רפיח בשיתוף פעולה עם ישראל, ירוויח בגדול מההסכם האמריקאי.

אבו־שבאב, שהפך לדמות מרכזית בקרב חמולת אבו־שבאב השולטת באזור רפיח, בעזרת חמושי החמולה המשפתים פעולה עם ישראל, יקבל תפקיד בכיר במיוחד, ולא פחות חשוב, רווחי במיוחד. אחראי ביטחון על כלל עבודות השיקום והבנייה באזור רפיח שבשליטה ישראלית.

אבו־שבאב, שנודע כמי שעמד בראש כוח חמוש שפעל נגד חמאס במהלך הקרבות ברצועה, נתפס בעיני חלק מהתושבים בעזה כ“משתף פעולה עם ישראל”, אך בעיני אחרים ככוח מייצב שמנע חזרת שלטון חמאס לאזור רפיח, אשר מתנהל ברמה אזרחית טובה משאר הרצועה.

לפי הדיווחים, המינוי של אבו־שבאב נתמך בשקט על ידי וושינגטון ותואם עם ירושלים, במסגרת ההבנות האחרונות בין ישראל, ארה"ב ומצרים באשר לסידורי הביטחון בדרום הרצועה. מטרת המהלך היא לאפשר שליטה יציבה באזורים המשוחררים, תוך שמירה על פעילות שיקום אזרחית מואצת, תחת כוח פלסטיני מקומי.