היועצת המשפטית לממשלה ביקשה שלוש ארכות נוספות, והעבירה את תגובתה רק אחרי השעה 20:00 בערב, שעות לפני הדיון בבג״ץ

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה באיחור משמעותי של שעות ארוכות את תגובתה לבג״ץ לעתירת עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית, הדורשת לבטל את החלטתו של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לתפקיד מלווה החקירה.

בהרב-מיארה הייתה אמורה להגיש את עמדתה עד אתמול (רביעי) בשעה 20:00, אך ביקשה וקיבלה שלוש דחיות נוספות, עד שהתגובה הוגשה רק לאחר השעה 20:00 בערב, כמעט יממה לפני הדיון שיתקיים מחר בבוקר בפני השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ.

בתגובה שהוגשה באיחור, טענה בהרב-מיארה כי החלטת השר לוין "חסרת תקדים ומהווה התערבות ישירה בהליך פלילי מתנהל", וכי אין תקדים לכך ששר המשפטים ממנה תובע חיצוני לחקירה מסוימת. לדבריה, כאשר קיים חשש לניגוד עניינים מצד היועמ"שית, "הטיפול עובר לגורמי המקצוע בפרקליטות המדינה בלבד" ולא למינוי מיוחד חיצוני.

היועמ"שית גם ציינה כי החלטת לוין התקבלה ללא היוועצות תקינה עם נציב שירות המדינה, כנדרש בחוק. בעוד השר טען כי נציב השירות דניאל הרשקוביץ אישר את המינוי, היועצת המשפטית של הנציבות כתבה כי המכתב שהוצג אינו עומד בדרישת ההיוועצות.

התגובה בת 66 העמודים הוגשה שעות ספורות לפני הדיון בבג״ץ, שבו ידונו שתי עתירות מנוגדות: האחת מצד עמותת לביא וח״כ אביחי בוארון מהליכוד הדורשים להרחיק את בהרב-מיארה מהחקירה בשל ניגוד עניינים; והשנייה מצד עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית המבקשת לבטל את החלטת לוין.

בתוך כך, השופט בדימוס אשר קולה, שמונה על ידי לוין, הודיע כי הוא מקפיא את פעילותו "מטעמי זהירות וכיבוד החלטת בג״ץ".