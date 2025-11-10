צוות הבדיקה בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן סיים את עבודתו ומצא כשלים מערכתיים במודיעין, במבצעים ובהיערכות – אך גם מציין התאוששות מרשימה מאז ה־7 באוקטובר

צה"ל השלים את תחקירי המטה הכללי שנערכו בעקבות אירועי ה־7 באוקטובר. היום (שני) הציג האלוף (מיל') סמי תורג'מן את ממצאי צוות המומחים שמינה הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, לבדיקת איכות התחקירים והפקת הלקחים הכוללת ממלחמת חרבות ברזל.

לפי הדו"ח, המשתרע על פני 140 עמודים וכולל ממצאים של 14 חוקרים מכל זרועות צה"ל, מדובר בכישלון מערכתי – לא טקטי. האלוף תורג'מן הציג ארבע מסקנות מרכזיות:

צה"ל לא היה ערוך למלחמה בהפתעה. לא הייתה התרעה מוקדמת. מפקדים כשלו במוכנות ובניהול המשבר. נדרשת תרבות ארגונית חדשה בצבא.

צוות הבדיקה, שהחל את עבודתו כבר במרץ 2024 על פי הנחיית הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, בחן 25 תחקירים מארבעה מוקדים שונים, וסיווג אותם לשלוש רמות איכות:

ירוק – תחקירים איכותיים ומעמיקים.

כתום – דורשים העמקה נוספת.

אדום – רמה נמוכה של למידה ומעקב.

חמישה תחקירים סומנו באדום, והצביעו על כשלים מהותיים ברובד האסטרטגי והאופרטיבי. בין היתר, הוזכר כי אף שצה"ל הגדיר את חמאס כ"צבא טרור", הוא לא תרגם את ההגדרה למוכנות מבצעית. בנוסף, לא בוצעה הערכת מצב מספקת בלילה שקדם ל־7 באוקטובר, וחיל הים לא נערך כנדרש – עם ליקויים באיסוף מודיעין ותיאום.

עוד עלה כי דו"ח "חומת יריחו", שתיאר במדויק את תוכניות חמאס כבר בשנים 2018 ו־2022, לא נבחן לעומק ולא עורר פעולה משמעותית.

התחקירים מציינים כי אגף המבצעים כשל בהכנת הצבא לתרחיש מלחמה בהפתעה, ואגף המודיעין כשל במתן התרעה. גם פיקוד הדרום ואוגדת עזה נכשלים בהתמודדות עם האירועים בשטח, ובהחלטות שלא יושמו בזמן – לרבות פינוי מסיבת נובה.

בצה"ל ציינו כי ייתכנו מסקנות אישיות נגד מפקדים שנכשלו.

דברי הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר

"בין החלטותיי הראשונות כרמטכ"ל היה למנות צוות מומחים עצמאי – צעד חיוני להשבת אמון המפקדים והציבור בצה"ל. אנחנו מתחקרים כאן כישלון עצום, שעליו שילמנו בחיי אדם ובחטופים. האחריות שלנו היא לא לטשטש את הכישלון אלא להביט בו בעיניים וללמוד ממנו".

הרמטכ"ל הוסיף כי לצד הכישלון, צה"ל ידע להתאושש ולהשיג הישגים מרשימים בשנתיים האחרונות במלחמה רב־זירתית: "היכולת של מפקדים שכשלו ב־7 באוקטובר לקום, להילחם ולהוביל להישגים חסרי תקדים – היא ההוכחה לחוסנו של צה"ל".

זמיר הדגיש כי מסקנות הדו"ח ישולבו בכל פעילות מבצעית ותוכנית עבודה לשנים הקרובות, וכי השקיפות בתהליך היא מפתח לאמון הציבור "הדו"ח הוא צעד משמעותי בדרך להבנה כוללת, אך כדי למנוע כשלים דומים בעתיד – נדרשת חקירה מערכתית רחבה ומעמיקה".

צה"ל מסכם כי שלב התחקירים הושלם, והמערכת עוברת כעת לשלב היישום, התיקון והלמידה, מתוך מחוייבות "להבטיח שכשלים כאלה לא יחזרו לעולם".