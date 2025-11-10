במהלך פעילות מבצעית של בלשי תחנת חברון, פתח מחבל באש לעבר השוטרים – שניטרלוהו במהירות. אין נפגעים לכוחותינו, המשטרה פתחה בחקירה

במהלך פעילות מבצעית של בלשי תחנת חברון – מרחב יהודה, במחוז ש"י, נעצר לבדיקה רכב שעורר את חשדם של הבלשים.

עם עצירת הרכב, יצא ממנו מחבל חמוש באקדח וירה לעבר השוטרים. הבלשים חתרו למגע, הגיבו בירי וניטרלו את המחבל במקום. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם מפקדי מרחב יהודה, נציגי צה"ל וכוחות הביטחון. פינצ'י שיבח את תגובת השוטרים ואמר: "החתירה למגע והתגובה המהירה של הבלשים הביאו לנטרול מיידי של האיום ולמניעת פגיעה בכוחות ובאזרחים".

במשטרת מחוז ש"י ציינו כי הכוחות "ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול הטרור ולשמירה על ביטחון הציבור".