נשיא המדינה יצחק הרצוג בזמביה ובכך הפך לנשיא הישראלי הראשון שמבקר במדינה שבמרכז אפריקה. הנשיא התקבל על ידי נשיא זמביה האקאינדה היצ'ילמה

נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום (שני) בזמביה ובכך הפך לנשיא הישראלי הראשון שמבקר במדינה שבמרכז אפריקה. הנשיא התקבל על ידי נשיא המדינה האפריקאית האקאינדה היצ'ילמה בטקס קבלת פנים ממלכתי שנערך בשדה התעופה.

ביקור נשיא המדינה יעסוק במאמץ להידוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאפריקה, והוא משקף את החשיבות שמדינת ישראל רואה בחיזוק יחסיה עם יבשת אפריקה. הביקור בלוסקה, בירתה של זמביה הוא המשך לפתיחתה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.

עוד באותו נושא מהדקים יחסים: הרצוג יצא לביקור מדיני באפריקה 10:45 | חדשות סרוגים 0 1 ❤️

הרצוג המריא היום לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקורו ייארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות האפריקניות, כשזו תהיה הפעם הראשונה שבה נשיא ישראלי מבקר בזמביה. במהלך ביקורו, ייפגש נשיא המדינה עם נשיא המדינה האפריקאית, האקאינדה היצ'ילמה, ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדו. עוד צפוי להיפגש עם בכירים נוספים בשתי המדינות.

בבית הנשיא אמרו כי "ביקורו של הנשיא ביבשת אפריקה משקף את החשיבות שרואה מדינת ישראל בחיזוק יחסיה עם יבשת אפריקה". הביקור בלוסקה, בירתה של המדינה, בא בהמשך לפתיחה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.