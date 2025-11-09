לאחר הפרידה מחיים לוינסון, אופירה אסייג מבקשת להמשיך לשדר לבדה בקשת. ההנהלה בוחנת את הנתונים, והרייטינג הקרוב יקבע אם תזכה בצ’אנס סולו

אשת התקשורת והמגישה, אופירה אסייג, שהפרידה לפני כשבוע מחיים לוינסון סיימה תקופה קצרה של הגשה משותפת, מקשת הזדמנות חדשה – הפעם להמשיך לשדר לבדה.

על פי הדיווח של עיתונאי 'וואלה, דוד ורטהיים, לפי גורמים בתעשייה, אסייג מפעילה לחץ על ראשי קשת לאפשר לה לנהל את התכנית בפורמט סולו, לאחר שנים של הנחיה זוגית, תחילה לצד אייל ברקוביץ’ בתכנית "אופירה וברקו", ולאחרונה עם לוינסון.

בקשת, מנגד, נוטים להעדיף פורמט זוגי, מתוך אמונה כי הדינמיקה בין מנחים תורמת לעניין ולרייטינג. בינתיים הוחלט להמשיך עם הנוסחה הקיימת באופן זמני, עד שתתקבל החלטה סופית בשבועות הקרובים.

גורם בערוץ מציין כי גם נתוני הרייטינג הקרובים ישפיעו על ההכרעה; האם אסייג תמשיך לבדה או שתצורף לה יד תקשורתית חדשה.