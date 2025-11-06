כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 22 מרהט, לאחר שעל פי הנטען חטף, שדד ודקר אדם שקבע עמו מפגש לרכישת קנאביס. הפרקליטות מבקשת את מעצרו עד תום ההליכים

הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום חמור נגד אברהים אבו חאמד, בן 22 מרהט, בגין חטיפה, שוד ותקיפה בנסיבות מחמירות של אדם שהגיע אליו כדי לרכוש סמים.

לפי כתב האישום, הנאשם קבע מפגש עם המתלונן לצורך רכישת קנאביס. במהלך המפגש, שנערך ברכבו של הנאשם, הצמיד אבו חאמד אקדח לראשו של הקונה, איים לירות בו, שדד ממנו כסף וחפצים אישיים, ואף דרש ממנו להגיע עמו לרהט.

לאחר מכן שב המתלונן לאשקלון, שם גילה יחד עם דודו כי רכבו נפרץ ונגנבו ממנו חפצי ערך. זמן קצר לאחר מכן הגיע למקום גם הנאשם, וכשנשאל על מעורבותו בפריצה – התפתח עימות שהסלים לאלימות. במהלך הוויכוח ניסה הנאשם לדקור את הדוד, אך כאשר המתלונן התערב ודחף אותו שלף הנאשם סכין, דקר את המתלונן בירכו ונמלט מהמקום.

הפרקליטות מבקשת לעצור את אבו חאמד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.