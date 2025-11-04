לרגל יום הולדתו ה-77 של שאול מופז, האיש שהגיע מטהראן והפך לרמטכ"ל, שר ביטחון ויו"ר מפלגה, ריכזנו 10 עובדות מפתיעות על מי שהשפיע על ביטחון ישראל במשך עשרות שנים – מה"מופזית" ועד הימים שבהם כמעט ופספס את קורס הקצינים

הוא הילד מטהראן שהפך לאחד האנשים המשפיעים בישראל: לוחם, רמטכ"ל, שר ביטחון ויו"ר מפלגה. לרגל יום הולדתו ה-77 של שאול מופז, ריכזנו לכם 10 עובדות מפתיעות על האיש שהמציא את ה"מופזית", הוביל את מבצע חומת מגן – ועדיין לא תולה את המדים לגמרי.

1. שם הלידה שלו היה שהראם מופזזכאר

משפחת מופז שינתה את השם לאחר שעלו לישראל מאיראן בשנת 1957.

2. נדחה כמה פעמים מקורס קצינים

בתחילת דרכו בצה"ל נחשב בעל נתונים נמוכים מדי לקורס, אך התקבל רק לאחר פעולה יוצאת דופן במארב בבקעת הירדן שכונה לימים “מארב מופז”.

3. היה ממקימי ההתנחלות אלקנה

ב־1977, יחד עם חברים נוספים מהצנחנים, הקים את היישוב במערב השומרון

4. פיקד בפועל על כוח במבצע אנטבה

בעת שהיה סגן מפקד סיירת מטכ"ל תחת יוני נתניהו, פיקד על אחד הכוחות שנטלו חלק במבצע.

5. המציא את ה"מופזית"

מתקן פשוט ויעיל מפלסטיק להחזקת מחסנית הנשק בתוך קופסה על החגורה.

6. נחקר על ידי ועדת שמגר כמפקד אוגדת איו"ש

בזמן טבח מערת המכפלה (1994), היה אחד הגורמים הצבאיים שנחקרו בוועדה.

7. הוביל אישית את תוכנית ההתנתקות

אף שהתנגד בתחילה לנסיגה חד־צדדית מעזה, הפך לאחד התומכים המרכזיים במהלך וביצע אותו בפועל כשר הביטחון.

8. דמותו הונצחה בשיר סאטירי של להקת הבילויים

השיר “שאול מופז” מ־2003 תיאר אותו כמי שמביא למשפחות את בשורת השכול, ויצר סערה ציבורית.

9. אחראי למכתב "בית לא עוזבים"

בשנת 2005, עם התפצלותה של מפלגת קדימה בראשות אריאל שרון מהליכוד, הוא הודיע כי הוא נשאר בליכוד ואפילו שלח מכתב למתפקדי המפלגה תחת הכותרת "בית לא עוזבים". עוד לפני שהמכתב הגיע למתפקדים, הוא הספיק להודיע על פרישה ועריקה למפלגה החדשה. הוא נבחר ליו"ר המפלגה בשנת 2012, הספיק לחבור לממשלת נתניהו ולהגיע ל"הישג" של 2 מנדטים בבחירות 2013 (אחרי 29 מנדטים בבחירות 2009).

10. גם אחרי פרישתו נשאר מעורב בביטחון הלאומי

בשנת 2024 מונה על ידי הרמטכ"ל הרצי הלוי לעמוד בראש צוות התחקור של תפקוד צה"ל במלחמת חרבות ברזל.