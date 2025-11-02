הותר לפרסום: הדוגמנית לין פאר היא זו נעצרה בחשד לרצח שלום ניסים בפתח תקווה. פאר מכחישה את המיוחס לה, והמשטרה שוקלת להפוך אותה לעדת מדינה

כשבועיים לאחר מותו של שלום ניסים (30) בדירה בפתח תקווה, הותר היום (ראשון) לפרסום שמה של חשודה בפרשת הרצח: הדוגמנית לין פאר, בת 31, שנולדה בשם לידיה פובירסקי. פאר, דוגמנית מוכרת שבעבר הייתה מעורבת בחקירה נגד סוכן הדוגמניות שי אביטל בגין הטרדות מיניות. היא נעצרה יחד עם שלושה חשודים נוספים. על פי החשד, האירוע התרחש בדירתה, שם התפתח עימות אלים שהסתיים בדקירה והשלכת ניסים מהמרפסת. פאר מכחישה את החשדות, ופרקליטתה טוענת כי היא "נקלעה לסכסוך בין עבריינים".

הפרשה, שתחילה נחשבה להתאבדות, התגלתה כרצח לאחר נתיחת גופה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ניסים, בנו של אסיר העולם אשר ניסים – שרצח את אשתו ב-2001 – הגיע לדירתה של פאר בערב האירוע.

מה התרחש בדירתה של פאר?

על פי ממצאי החקירה, פאר הזמינה לביתה את דוד קריכלי (ששמו הותר לפרסום קודם לכן), מאור אלישע (39) ובר אוטמזגין (29), ועמם נעשה שימוש בסמים ובאלכוהול. "במקום נמצאו סמים וניתן לומר שהם עשו בדירה חגיגה של סמים", אמר נציג המשטרה בדיון הארכת מעצר בשבוע שעבר. בשלב מסוים פרץ ויכוח, ניסים הותקף, נדקר, הותז עליו גז מדמיע (או גז פלפל), ונפל למוות מהמרפסת אל הרחוב.

החשודים נמלטו מיד לאחר המקרה והסתתרו בדירות מסתור בגוש דן ובמקומות נוספים בארץ, עד שנעצרו בתום מצוד משטרתי. בית המשפט השלום בפתח תקווה האריך את מעצרם של פאר וקריכלי מוקדם יותר, ואת מעצרם של אלישע ואוטמזגין בשבעה ימים נוספים ביום חמישי. השופט דן באומן קבע בהחלטתו: "אין ספק שקיים חשד סביר של המעורבים לעבירה הנחקרת". העבירות המיוחסות להם כוללות רצח לאחר תכנון וקשירת קשר לביצוע פשע.

שינויי גרסאות ותרגילי חקירה דרמטיים

גורמי משטרה מציינים כי פאר נחשבת ל"חוליה המקשרת בין כל המעורבים", אך היא שינתה את גרסאותיה שש פעמים במהלך החקירה. במהלך החקירה ניסו חוקרי היחידה למלחמה בפשיעה חמורה במרחב השרון "תרגיל" דרמטי: הם לקחו את פאר בשעת לילה מאוחרת לבית הקברות שבו נקבר ניסים, והטיחו בה: "תראי מה עשית לו, עכשיו הוא מת. תתחילי לספר את האמת". פאר, שסיפרה שש גרסאות שונות, ביקשה לדעת מה תקבל בתמורה לשיתוף פעולה, אך החוקרים לא הבטיחו דבר מעבר לרמז על שיפור תנאיה.

כעת, המשטרה שוקלת לגייס אותה כעדת מדינה או עדת תביעה, אך שינוי הגרסאות מסבך את ההחלטה. חלק מהחשודים בחרו לשמור על שתיקה, בעוד אחרים מכחישים כל קשר.

טענות ההגנה והחשודים האחרים

עו"ד ענת יערי מהסנגוריה הציבורית, המייצגת את פאר – שבחרה לוותר על עורך דין פרטי וביקשה להסיר את צו איסור הפרסום על שמה – מסרה: "לין היא בחורה צעירה נורמטיבית ללא עבר פלילי שנקלעה לסכסוך בין עבריינים. היא מסרה גרסה להשתלשלות האירועים ומכחישה את החשדות שמיוחסים לה".

מנגד, עו"ד אליאור שביט, המייצג את אוטמזגין, טען בדיון: "לפני 4 חודשים נדקר בביתה גבר אחר. זה היה אותו סיפור. הדוגמנית היא שחוללה את האירוע. כמה ימים לפני המקרה, המנוח אמר שהוא חושש שהדוגמנית תפגע בו. מדובר באירוע פרי תכנון של הדוגמנית". לטענתו, גם ניסים ופאר השתמשו בקראק, ו"יכול להיות שהוא חווה התקף פרנויה וקפץ מהמרפסת". בסיום הדיון הוסיף: "הלקוח שלי הגיע לאחר שהזמינו אותו למסיבה. כשהוא הגיע לדירה המנוח כבר לא היה. כשהוא התעורר לאחר סיום המסיבה המנוח גם לא היה. הוא מכחיש, ואין ליחידה החוקרת כל ראיה שיש סכסוך בינו לבין המנוח".

אחד החשודים, בשיחה עם החוקרים, טען נגד פאר: "היא סתם הפילה אותנו. אין לנו שום קשר לרצח. היא מספרת סיפורים כדי לחלץ את עצמה מהתיק". עורך דינו של אוטמזגין ציין כי לפני כחמישה חודשים דקרה פאר את בן זוגה בעקבות התמכרותו לקראק, וייתכן שהמקרה הנוכחי דומה. החוקרים, מצדם, מדגישים כי "כל הגרסאות נבדקות", והחקירה נמשכת.