הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו בר מצווה לבנם ברוך, כשנה אחרי ההודעה על ההחלטה שלהם להיפרד. תמונה משותפת שלהם ברשת עוררה תגובות רבות של גולשים.
חנן בן ארי שיתף תמונות של בנו מניח תפילין, וכתב: "אתם לא מבינים איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל".
הוא בירך את בנו: "שאלוהים יברך אותך וישמור עליך ויכוון אותך במסע הייחודי שלך, ילד פלא שלנו, ילד חופש, קראטה קיד. מוזמנים ומוזמנות לברך פה את ברוכי בכל הברכות שבעולם".
גם הדסה בן ארי שיתפה בתחושות, וכתבה: "היום חגגנו את הנחת התפילין הראשונה של ברוכי. התבוננתי עליו מרחוק, עומד ליד המקום שבו אברהם עקד את יצחק, וחשבתי יש זמן שבו את מוסרת את בנך לאלוהים שימצא לבד את השבילים אליו, ואת מתפללת שהוא יתרגש ויתלהב וישמח מהמפגש עם הבורא, גם אחרי שהוא יירד מההר. ביום חול, כמו ביום חג. אני יודעת שהמנגנון האנושי עובד אחרת, אבל לנצח אני אמשיך לנסות לנצח אותו".
