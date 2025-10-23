הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו בר מצווה לבנם ברוך, כשנה אחרי ההודעה על ההחלטה שלהם להיפרד: "איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל"

הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו בר מצווה לבנם ברוך, כשנה אחרי ההודעה על ההחלטה שלהם להיפרד. תמונה משותפת שלהם ברשת עוררה תגובות רבות של גולשים.

חנן בן ארי שיתף תמונות של בנו מניח תפילין, וכתב: "אתם לא מבינים איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל".

הוא בירך את בנו: "שאלוהים יברך אותך וישמור עליך ויכוון אותך במסע הייחודי שלך, ילד פלא שלנו, ילד חופש, קראטה קיד. מוזמנים ומוזמנות לברך פה את ברוכי בכל הברכות שבעולם".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Hanan Ben Ari חנן בן ארי‎‏ (@‏‎hananbenariofficial‎‏)‎‏