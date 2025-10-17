קיבוץ נאות סמדר נבחר לרשימת התיירות היוקרתית של האו"ם מבין 275 מועמדויות. הקיבוץ האקולוגי מציע חוויות מדבריות ייחודיות ומציב את ישראל על מפת התיירות העולמית

בטקס חגיגי שנערך היום (שישי) בסין, ארגון התיירות של האו"ם (UN Tourism) הכריז על הצטרפותו של קיבוץ נאות סמדר מהערבה הדרומית לרשימת Best Tourism Villages (BTV) היוקרתית. הרשימה כוללת כ-250 כפרים תיירותיים בלבד מכל רחבי העולם, שנבחרו מבין 275 מועמדויות על סמך הובלתם בתחום תיירות בת-קיימא, שימור תרבותי וחדשנות תיירותית.

זוהי הכרה בינלאומית בקיבוץ האקולוגי השיתופי, שמייצג את הרוח הישראלית במיטבה. מדובר בהכרה לא מובנת מאליה, שכן בזמנים אלו ישראל לא נהנית ממוניטין חיובי חד משמעי מעבר לים, מה שמחזק את הבחירה בקיבוץ בתור כזה שאין לערער על האיכויות התיירותיות שלו.

הובלת משרד התיירות והישג היסטורי

משרד התיירות יזם והוביל את מועמדותו של נאות סמדר, בשיתוף המועצה האזורית חבל אילות. המשרד ליווה את התהליך מקצועית, סייע בהכנת החומרים ובחיבור לוועדת השיפוט. זו ההכרה השנייה של כפר תיירותי ישראלי ברשימה: כפר כמא שבגליל התחתון נבחר ב-2022.

שר התיירות חיים כץ אמר: "ברכות לקיבוץ נאות סמדר, המייצג את הרוח הישראלית במיטבה בשילוב של חדשנות, קיימות וקהילתיות. אנו גאים על קידום המועמדות של הקיבוץ שזכה בתואר היוקרתי Best Tourism Villages 2025. זהו מהלך נוסף שמשרד התיירות מקדם במסגרת ארגון התיירות של האו"ם, והוא מהווה ביטוי להכרה הבינלאומית בייחודה של ישראל ובאיכות התיירות המקיימת שלנו. נמשיך לפעול לקידום מעמדה של ישראל כיעד תיירותי נחשק".

מהו קיבוץ נאות סמדר?

קיבוץ נאות סמדר, השוכן בערבה הדרומית ונוסד ב-1989, מאכלס כ-250 תושבים: חברי קיבוץ, משפחות, ילדים ומתנדבים מהארץ ומהעולם. הוא מהווה מודל ייחודי של קהילה אקולוגית שיתופית, המשלבת פרויקטים לשימור טבע, אנרגיה מתחדשת ומסורת תרבותית מדברית.

הקיבוץ מציע חוויה תיירותית יוצאת דופן, כולל:

בית אומנויות שנבנה במשך 15 שנה על ידי חברי הקהילה.

שנבנה במשך 15 שנה על ידי חברי הקהילה. יקב בוטיק אורגני ופונדק עם תוצרת מקומית.

ופונדק עם תוצרת מקומית. חדרי אירוח מדבריים , סדנאות אמן ותצפיות כוכבים לצד טלסקופ הסקר של מכון ויצמן.

, סדנאות אמן ותצפיות כוכבים לצד טלסקופ הסקר של מכון ויצמן. סיורים מודרכים בנוף מדברי עוצר נשימה.

שילוב זה הופך את נאות סמדר ליעד השראה לתיירות כפרית בישראל ובעולם, עם דגש על חדשנות תיירותית, קיימות ואמנות.

תגובות והכרה גלובלית

מתוך מכתב הזכייה של ארגון התיירות העולמי: "אנו שמחים לברך אתכם על ההישג הזה, שמכיר בעושרה התרבותי והטבעי של נאות סמדר ובמחויבותה לקיימות על שלושת היבטיה – אקולוגי, חברתי וכלכלי. הקיבוץ נבחר מבין למעלה מ-270 מועמדויות מ-65 מדינות – הוכחה ברורה לערכים יוצאי הדופן שלה ולפעולותיה לקידום תיירות כפרית".

ראש המועצה האזורית חבל אילות, ד"ר חנן גינת, ציין: "הזכייה של נאות סמדר בנבחרת הכפרים התיירותיים של האו״ם היא רגע מרגש וגאווה גדולה לכל הערבה הדרומית. מדובר בהכרה בינלאומית בחזון ובמאמץ של הקהילה המקומית, המשקפים את הערכים שאנו מקדמים כאן מדי יום – קיימות, חדשנות ושיתוף. הקיבוץ מציב את הערבה הדרומית ואת מדינת ישראל על מפת התיירות העולמית, ואנו נמשיך לפתח תיירות מדברית ייחודית שתמשוך אלינו מבקרים מהארץ ומהעולם".

מטעם מזכירות הקיבוץ נמסר: "בעשור האחרון עבר הקיבוץ מהפכה של ממש בתחום התיירות. היום אנו מנגישים את התרבות, הקולינריה והאדריכלות הייחודית של המקום לקהל מהארץ ומהעולם. אנו מברכים על ההכרה הבינלאומית החשובה, ומקווים שתשמש מנוף להמשך פיתוח התיירות בערבה ובישראל כולה".

משמעות הזכייה: מודל עולמי לתיירות בת-קיימא

הזכייה משקפת את עמידת נאות סמדר בכל הקריטריונים של האו"ם ומציבה אותו כמודל בינלאומי מוביל לתיירות אקולוגית ולחיים ברי קיימא במדבר. הכפרים הנבחרים זוכים לחשיפה גלובלית עם הצטרפותם לרשת בינלאומית של יעדים מובילים, המושכת תיירים ומקבלי החלטות מכל העולם. תחרות ה-BTV נחשבת ליוקרתית בתעשיית התיירות העולמית, ומשרד התיירות פעיל בה שנים רבות. ההישג מדגיש את כוחה של קהילה קטנה לייצר השראה בינלאומית ולפתוח דלת לעתיד תיירותי חדש בישראל, גם בצל אתגרים.