לאור החלטת נציב השב"ס: המחבל שתקף אמש סוהרת בכלא קציעות הוצא מרשימת האסירים המשתחררים במסגרת עסקת החטופים ויישאר בכלא הישראלי

לא ישוחרר: האסיר שתקף אמש סוהרת בכלא קציעות, והיה אמור להשתחרר כחלק מעסקת החטופים, יישאר בכלא. על פי הדיווח, לאור הנחייתו של נציב שירות בתי הסוהר, ניצב קובי יעקובי, ובלחץ השר בן גביר, הוחלט להוציא את המחבל מרשימת האסירים המשתחררים ולפיכך הוא יישאר בכלא הישראלי.

אמש פורסם כי במהלך העבודות בכלא קציעות לשינוע אסירים לבתי כלא אחרים לקראת שחרורם ממעצר במסגרת עסקת האסירים, מחבל תקף סוהרת. המותקפת אף נזקקה לטיפול רפואי במקום. לאור זאת המחבל נלקח בחזרה למעצר ולחקירה בידי המשטרה. כעת כאמור הוחלט להשאירו בכלא הישראלי כעונש על פעילותו.

במסגרת עסקת שחרור החטופים, השב"ס נערך בכוננות גבוהה. מאות אסירים בטחוניים צפויים להתשחרר כבר בימים הקרובים, כשרובם צפוי להישלח למצרים.