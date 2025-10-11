רגע אחרי תחילת הפסקת האש, הרמטכ"ל אייל זמיר קיים סיור ברצועת עזה יחד עם שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר, וראשי סנטקום. צפו בתיעוד

סיור חריג: יום אחרי תחילת הפסקת האש ונסיגת הכוחות של צה"ל, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (שבת) סיור שטח ברצועת עזה היום (ש׳) עם שליח ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, וכן עם ג'ארד קושנר; מפקד פיקוד המרכז בצבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר; מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל ומפקדים נוספים. לאחר מכן, ביקרו במתחם השבים בבסיס רעים וצפו בהערכות צה״ל לקליטתם.

מאוחר יותר, קיימו מפקד סנטקום והרמטכ"ל פאנל משותף עם מפקדים בכירים בצה"ל בו דנו על תמונת המצב המבצעית בזירות הקרובות והרחוקות ועל היערכות צה״ל בקווי ההיערכות העדכניים ברצועת עזה, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים.

"כחלק ממאמצי התיאום להמשך, צה״ל נמצא בקשר רציף מול פיקוד המרכז של צבא ארה״ב (סנטקום) לתכנון ומימוש ההסכם, באופן שיאפשר המשך שמירה על ביטחון מדינת ישראל" נמסר מדובר צה"ל. "מפגש זה מהווה חיזוק נוסף לקשר האסטרטגי והמבצעי ההדוק בין צה"ל לצבא ארה"ב".