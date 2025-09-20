מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ועומסי חום כבדים ישררו בכל הארץ. ברביעי – הקלה משמעותית.
יום ראשון: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו.
יום שני, ערב ראש השנה: בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. תורגש הכבדה בעומס החום.
יום שלישי: חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהרים במישור החוף בעיקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
