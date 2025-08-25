לאחר תקיפת בית החולים נאסר בעזה, שבה נהרגו אזרחים, נתניהו התנצל והדגיש כי ישראל נלחמת בחמאס בלבד.

לאחר התקרית הקשה ברצועת עזה, במהלכה תקפו כוחות צה"ל מבנה בבית החולים שממנו תצפתו עליהם מחבלים באמצעות מצלמות, וכתוצאה מהתקיפה דווח על הרג של מספר אזרחים – ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) הודעת התנצלות רשמית.

האירוע עורר סערה בינלאומית ותגובות נזעמות ממדינות רבות. הסערה הגיעה גם עד וושינגטון, כאשר במסיבת עיתונאים בבית הלבן התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למתקפה ואמר: “אני לא מרוצה מזה, אני לא רוצה לראות דברים כאלה”.

בהצהרה הרשמית שפרסם ראש הממשלה נכתב:

"מדינת ישראל מצרה עמוקות על האירוע הטרגי שהתרחש היום בבית החולים נאסר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים. רשויות הצבא מנהלות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה."

במערכת הביטחון ציינו כי כוחות צה"ל זיהו פעילות מבצעית של חמאס מתוך מתחם בית החולים, אך הודו כי התקיפה גרמה לפגיעה בלתי מכוונת באזרחים. כעת נמשכת חקירה מקיפה של נסיבות האירוע.