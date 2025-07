ארלינג האלנד חוגג 25 ומחורר רשתות- המספרים המלאים - סרוגים

את ארלינג האלנד לא צריך להציג, הענק הנורווגי שפרץ לחיינו ב-2019 כשחורר רשתות ברד בול זצלבורג, ניפץ שיאים בדורטמונד ומ-2022 כובש את הליגה הטובה בעולם במנצ'סטר סיטי חוגג היום 25, אלו המספרים של אחד השחקנים הגדולים בדורנו.

הוא נולד באנגליה, לאלפי האלנד שבאותה תקופה שיחק בלידס יונייטד, אלפי עבר מאוחר יותר למנ'צ'סטר סיטי שם סיים את הקריירה לאחר התקלות כואבת עם רוי, קין, שנים מאוחר ארלינג סגר מעגל והגיע לאותה הקבוצה.

Happy Birthday to our number nine, @ErlingHaaland! ???????? pic.twitter.com/sAvISHyfnS

— Manchester City (@ManCity) July 21, 2025