חוזרים בענק: שתי ישיבות חדשות תוקמנה הקיץ בצפון השומרון

במועצת שומרון הודיעו הערב (חמישי) רשמית כי שתי ישיבות יקומו ביישובים החדשים בצפון השומרון. ישיבה גבוהה - שלוחה של ישיבת בני דוד בעלי, תקום בישיבות גנים, כשבראשה יעמוד הרב נריה בולאק. הישיבה היא שלוחה של הישיבה הגבוהה בעלי בראשות הרב יהודה סדן. בהנהגתם של הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין, למעלה מ-50 תלמידים הגיעו השבוע ליום גיבוש לקראת הקמת הישיבה בא׳ אלול.

הישיבה השנייה תוקם ביישוב החדש ״עמק דותן״ - כשלאחר אישור הממשלה יקום במקום יישוב ובמרכזו ישיבה, שלוחה של המוסדות הישיבתיים הקדם צבאיים של הרב חיים ברוך בלוד, בברוכין ובטבריה.

תנופת ההתיישבות

מועצה אזורית שומרון יחד עם תנועת ההתיישבות אמנה - ובשיתוף פעולה מלא של מנהלת ההתיישבות, משרד הביטחון וחטיבת ההתיישבות עמלים על העלאת ישובים רבים בצפון השומרון.

18 היישובים חדשים בצפון השומרון, עתידים לפנות למגוון קהלים: החל מהציבור הדתי והחרדי, ועד ליישובים המיועדים לציבור הכללי.

"אור חזק של תורה"

כחלק מביסוס היישובים החדשים, הוחלט במועצה האזורית שומרון לשים דגש על הקמת מוסדות תורה וחינוך ביישובים האסטרטגיים החדשים, מתוך הבנה כי חידוש ההתיישבות בצפון השומרון מצריך אור חזק של תורה, ומתוך הבנה כי מדובר במנוע צמיחה ערכי-התיישבותי אדיר. בעמק דותן כבר החלו העבודות להקמת אחת מהישיבות החדשות, לצד שלוחות בוגרים שבחרו לקבוע את ביתם דווקא באזור המתחדש הזה.

"תיקון עוול היסטורי"

הרב חיים ברוך אמר: ״אנחנו נרגשים לבוא ולהקים את היישוב גנים בצפון השומרון, ולהיות מגדלור של תורה וקודש בצפון השומרון. צפון השומרון זה תיקון עוול היסטורי. אנחנו שמחים להגיע לפה מברוכין, מכל השלוחות, מלוד ומטבריה, להקים מוסד של תורה, יישוב של תורה, והתיישבות חדשה בארץ ישראל״.

הרב נריה בולאק, שיעמוד בראשות שלוחת ״בני דוד״ ביישוב ״גנים״, אמר: ״זה שבוגרי בני דוד בעלי מגיעים לגנים, ומקימים יישוב במקום כל כך אסטרטגי שמגן על כל צפון הארץ ומתקן את הטעות הבסיסית של עקירת היישוב משם סביב אור של תורה ומתוך אור של תורה, תורה שמחוברת לעם ישראל, לצה"ל, למדינת ישראל, אין תיקון שלם יותר מזה. אנחנו חוזרים לצפון השומרון ועכשיו לתמיד. עם ישראל יהיה כאן לתמיד״.

"נעקרו ארבעה יישובים, ואנחנו בונים כאן שמונה עשר"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: ״לפני עשרים שנה עשינו חטא איום ונורא ועיוות נוראי כלפי ארץ ישראל, כלפי האזרחים של מדינת ישראל וכלפי הביטחון של המדינה בגירוש ועקירת היישובים בצפון השומרון. היום מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ועם ישראל כולו מתקן את הטעות ויש לנו את הזכות להיות חלק מתיקון הטעות ההיסטורית הזו״.

דגן הוסיף: ״נעקרו ארבעה יישובים, ואנחנו בונים כאן שמונה עשר יישובים חדשים. כל כך מרגש שלצד כל התנופה של היישובים, יישובים רבים ואסטרטגיים במיקום שלהם ובחשיבות שלהם, נבנים סביב אור של תורה. בוגרי הישיבות הקדם צבאיות של הציונות הדתית, שהובילו ומובילים את הלחימה בכל החזיתות, חוזרים מהמלחמה וקובעים את ביתם כאן כדי לחזק את הערכים ולחזק את הציונות ולהביא מכאן ביטחון לכל מדינת ישראל״.