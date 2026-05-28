4 חודשים לבחירות: הסקר הדרמטי של שלמה פילבר

ארבעה סקרי מנדטים פורסמו הערב, אך זה של שלמה פילבר שפורסם בערוץ 14, מציג תמונה שונה באופן דרמטי

סקר חדש של ערוץ 14, שפורסם הערב (חמישי), מציג זינוק משמעותי לכוחה של מפלגת הליכוד, שמבססת את מעמדה בפסגה בפער ניכר משאר המערכת הפוליטית ומגיעה ל-33 מושבים בכנסת הבאה.

הקרב על התואר המפלגה השנייה בגודלה רושם שוויון מעניין: מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד ומפלגת "ישר" של גדי איזנקוט זוכות לנתון זהה ומקבלות 15 מנדטים כל אחת. במקביל, מפלגת ש"ס רושמת התחזקות ומגיעה ל-11 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת הדמוקרטים עם 9 מנדטים.

הציונות הדתית יציבה, גנץ נותר בחוץ

בהמשך רשימת המנדטים של ערוץ 14, מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 8 מנדטים. יהדות התורה ועוצמה יהודית שומרות על כוחן עם נתון זהה של 7 מנדטים לכל אחת.

בגזרת המפלגות הסרוגות והערביות, הציונות הדתית שומרת על יציבות ומקבלת 5 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלות המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם (5 מנדטים כל אחת). שתי מפלגות בולטות שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה הן בל"ד, שמקבלת 2.1%, ומפלגת כחול לבן שמתרסקת מתחת לרף הנדרש עם 1.2% בלבד מקולות המשיבים.

בחדשות 12: תמונת מצב שונה לחלוטין

מפת המנדטים נראית אחרת לגמרי בסקר מקביל שפורסם בחדשות 12. על פי נתוני ערוץ 12, הקרב בצמרת צמוד בהרבה: הליכוד מובילה עם 23 מנדטים בלבד – יתרון של מנדט בודד על פני מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד שמקבלת 22.

בסקר זה, מפלגתו של איזנקוט ("ישר!") חזקה יותר ומקבלת 17 מנדטים, והדמוקרטים של יאיר גולן עולה ל-11 מושבים. ישראל ביתנו זוכה ל-9 מנדטים, בעוד המפלגות ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת. את הרשימה של חדשות 12 סוגרות חד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.