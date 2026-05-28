4 חודשים לבחירות: הסקר הדרמטי של שלמה פילבר

סקר חדש של ערוץ 14, שפורסם הערב (חמישי), מציג זינוק משמעותי לכוחה של מפלגת הליכוד, שמבססת את מעמדה בפסגה בפער ניכר משאר המערכת הפוליטית ומגיעה ל-33 מושבים בכנסת הבאה.
הקרב על התואר המפלגה השנייה בגודלה רושם שוויון מעניין: מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד ומפלגת "ישר" של גדי איזנקוט זוכות לנתון זהה ומקבלות 15 מנדטים כל אחת. במקביל, מפלגת ש"ס רושמת התחזקות ומגיעה ל-11 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת הדמוקרטים עם 9 מנדטים.
הציונות הדתית יציבה, גנץ נותר בחוץ
בהמשך רשימת המנדטים של ערוץ 14, מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 8 מנדטים. יהדות התורה ועוצמה יהודית שומרות על כוחן עם נתון זהה של 7 מנדטים לכל אחת.
בגזרת המפלגות הסרוגות והערביות, הציונות הדתית שומרת על יציבות ומקבלת 5 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלות המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם (5 מנדטים כל אחת). שתי מפלגות בולטות שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה הן בל"ד, שמקבלת 2.1%, ומפלגת כחול לבן שמתרסקת מתחת לרף הנדרש עם 1.2% בלבד מקולות המשיבים.
בחדשות 12: תמונת מצב שונה לחלוטין
מפת המנדטים נראית אחרת לגמרי בסקר מקביל שפורסם בחדשות 12. על פי נתוני ערוץ 12, הקרב בצמרת צמוד בהרבה: הליכוד מובילה עם 23 מנדטים בלבד – יתרון של מנדט בודד על פני מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד שמקבלת 22.
בסקר זה, מפלגתו של איזנקוט ("ישר!") חזקה יותר ומקבלת 17 מנדטים, והדמוקרטים של יאיר גולן עולה ל-11 מושבים. ישראל ביתנו זוכה ל-9 מנדטים, בעוד המפלגות ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת. את הרשימה של חדשות 12 סוגרות חד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.
