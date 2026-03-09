פגע וברח - או רצח מתוחכם? ספר המתח החדש שמסעיר את הקוראים

בספר המתח החדש "רגשות מעורבים", ליעד שהם מפגיש בין עיתונאי לונדוני לעורך דין ישראלי סביב תעלומה מצמררת: תיירת אנגלייה שנהרגה בתאונת פגע וברח - אך מתברר כי הורעלה עוד קודם

מה קורה לכם כשאתם מגלים שהאנשים הקרובים אליכם ביותר שיקרו לכם כל החיים? איך מגיבים כשהמציאות המוכרת מתנפצת ומגלים שדבר אינו כפי שנראה?

אלו השאלות שעומדות במרכז "רגשות מעורבים", ספר המתח החדש של ליעד שהם, שמפגיש שני אנשים זרים שגורלם נקשר זה בזה מבלי שידעו על כך.

מצד אחד של העולם נמצא פיטר, עיתונאי לונדוני; מהצד השני גיא, עורך דין בפרקליטות מחוז תל אביב ובנם של שופט עליון בדימוס ובכירה בתעשיית תוספי התזונה. הטלטלה מתחילה כשגיא מקבל לידיו תיק "פגע וברח" שגרתי לכאורה, שבו נהרגה תיירת אנגלייה בשם קייט קופר.

הנהג נתפס במהירות והתיק נראה סגור, אלא שאז מתבררת עובדה מצמררת: קייט הורעלה עוד לפני שהמכונית פגעה בה.

תעלומה שמובילה למערבולת

הגילוי הזה מצית שרשרת אירועים ששואבת את גיא למערבולת משפחתית. במקביל, פיטר - שמתברר כי הוא בנה של קייט, עולה על טיסה לישראל בניסיון להבין מה באמת קרה לאמו.

מבלי לחשוף ספוילרים שיפגמו בחוויית הקריאה, אומר רק שהשניים יגלו קשרים מפתיעים ויעברו סערת רגשות עולה ויורדת לאורך דפי הספר.

ליעד שהם, שכבר קנה לעצמו שם של רב-אמן בז'אנר המתח הישראלי, מוכיח גם כאן שהוא יודע לבנות עלילה מהודקת ודמויות עגולות. לצד הגיבורים, אנחנו פוגשים שוב את ענת נחמיאס - חוקרת המשטרה המוכרת מספריו הקודמים - שמנהלת את החקירה המורכבת ביד רמה ובתושייה.

צילום: כריכת הספר

מתח שמחזיק עד העמוד האחרון

כמו בכל ספר מתח משובח, הקורא מוצא את עצמו מנסה לפצח את התעלומה לפני כולם. החשודים מתחלפים, הקצב עולה, והתשובה? היא כנראה לא תהיה מה שחשבתם.

אם אתם מחפשים הפוגה מהמציאות המורכבת של הימים הללו, "רגשות מעורבים" הוא מנת אסקפיזם ראויה בהחלט - כזו שתשאיר אתכם במתח עד העמודים האחרונים.

'רגשות מעורבים' | ליעד שהם | הוצאת כנרת | 348 עמ'