טילטיל נשבר ברשת: "הסתגרתי בבית והתפללתי לחיים"

כוכב הריאליטי טילטיל, שיתף בסטורי אישי על הימים הקשים תחת האזעקות והמציאות הביטחונית המתוחה. לדבריו הסתגר בבית והתפלל לדבר אחד בלבד: החיים. "כמה החיים שלנו שבירים"

המציאות הביטחונית המתוחה והאזעקות שפוקדות אזורים רבים בישראל לא משאירות אף אחד אדיש - וגם לא את כוכב הריאליטי ואיש הטלוויזיה לירון אורפלי, שמוכר לכולם כטילטיל. בסטורי אישי וחשוף שפרסם ברשתות החברתיות, שיתף בתחושות הקשות שחווה בתקופה האחרונה ובימים המתוחים שעוברים על אזרחי המדינה.

צילום: מתוך הסטורי של טילטיל

נעלם מהרשתות החברתיות

לדבריו, בשבועות האחרונים הוא כמעט ולא היה פעיל ברשתות החברתיות ובחר להתרחק מעט מהעין הציבורית. "בשמונת הימים האחרונים נעלמתי מהרשתות החברתיות והסתגרתי בבית, יותר נכון במקלט… חזרנו למקלטים. שום דבר לא מובן מאליו", כתב.

טילטיל סיפר כי התקופה האחרונה החזירה אותו ואת משפחתו למציאות מוכרת של ריצה למקלטים בזמן אזעקות - רגעים שמכניסים את כולם למתח ולחוסר ודאות.

טילטיל צילום: אור גפן

"התפללתי לחיים"

בתוך המציאות המורכבת, טילטיל שיתף כי מצא את עצמו מתפלל לדבר אחד בלבד: החיים עצמם. "בשבועות האחרונים נעלמתי מהרשתות החברתיות והסתגרתי בבית", כתב. "בעיקר התפללתי לחיים… כן, כן נשמע מטורף, אבל התפללתי לחיים".

לדבריו, הרגעים הללו גורמים לו לעצור ולהבין עד כמה החיים שבריריים, וכמה כל רגע הוא מתנה שאסור לקחת כמובן מאליו.

מסר של תקווה לעוקבים

בסטורי המרגש פנה טילטיל גם לעוקבים שלו במסר מחזק. לדבריו, דווקא בזמנים הקשים חשוב לזכור להעריך את הדברים הפשוטים ביותר - הבריאות, המשפחה והיכולת פשוט לחיות.

"יש דברים בחיים שאתה מרגיש כמה החיים שלנו שבירים וכמה כל שנייה היא מתנה… אנחנו צריכים לזכור להעריך את זה".

טילטיל צילום: אור גפן

לסיום ביקש מהעוקבים לעצור לרגע בתוך הלחץ והמציאות הקשה, לנשום עמוק ולהזכיר לעצמם שגם בתקופות המורכבות ביותר - עצם החיים הם מתנה.

הסטורי האישי גרף תגובות רבות מהעוקבים, שרבים מהם שלחו לטילטיל הודעות תמיכה וחיזוק והודו לו על המילים הכנות שנגעו בלב בתקופה כל כך רגישה.