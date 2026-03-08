שתיקה רועמת: הוליווד מתעלמת מהתוקפנות האיראנית

לא פעם אנחנו עדים לכך שהוליווד הופכת לזירה פוליטית בוערת, במיוחד כשזה נוגע לסכסוך במזרח התיכון. אך מה קורה כשמשטר טרור קיצוני תוקף מדינה ריבונית ומדכא את אזרחיו שלו? התשובה, כך נראה, היא שקט תעשייתי.

ירדן מינפלד דיזנגוף, אחת הדמויות המוכרות ברשת בכל הנוגע לסיקור תרבות הבידור, הסלבס והאופנה מעבר לים, החליטה שהיא לא נשארת חייבת. בסרטון קצר, חד ומלא בציניות שהעלתה היום (ראשון) לחשבון האינסטגרם שלה, היא סיכמה את תגובות הכוכבים למלחמה עם איראן. התגובות הן - מסך שחור, כלומר את הוליווד המלחמה הזו לא מעניינת.

הסרטון של מינפלד לא נשאר מתחת לרדאר. בתוך שעות בודדות הוא צבר אלפי לייקים ומאות שיתופים, כשהוא הופך למוקד לדיון על הצביעות המוסרית של תעשיית הבידור העולמית.

המסר של מינפלד ברור: הוליווד לא באמת מחפשת "צדק חברתי" או "זכויות אדם", היא מחפשת לייקים. וכשגינוי איראן לא מביא את הוויראליות הנכונה, הכוכבים מעדיפים להישאר בתוך בועת האסקפיזם המנצנצת שלהם.



