קצב בלתי נתפס: חיל האוויר כותש את הדאחייה; צפו בתיעוד

צה"ל העלה הילוך במערכה נגד חיזבאללה: מתחם אימונים של 'כוח רדואן' הושמד בדאחייה שבביירות, ומחסני אמצעי לחימה הותקפו ברחבי המדינה. בבקעא חוסל מצטפא אחמד אלזין, שניהל מתווי טרור ישירות מאדמת איראן

חיל האוויר ממשיך במבצע "שאגת הארי" ומגביר את הלחץ הצבאי על ארגון הטרור חיזבאללה. ביממה האחרונה בוצעו למעלה מ-100 תקיפות ממוקדות ברחבי לבנון, כאשר המוקד היה פגיעה בתשתיות אסטרטגיות ובצמרת המבצעית של הארגון הפועל בחסות איראן.

באחת התקיפות המשמעותיות ביותר, מטוסי קרב תקפו בדאחייה שבביירות מפקדה ומתחם אימונים מרכזי של יחידת העילית 'כוח רדואן'. על פי נתוני המודיעין, המחבלים שפעלו במתחם היו בעיצומן של הכנות להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בנוסף, הותקפו עשרות אתרים צבאיים ומחסני אמצעי לחימה של הארגון.

דובר צה"ל

החיסול בבקעא: יד ימינם של האיראנים

במקביל לתקיפות התשתית, צה"ל רשם הישג משמעותי בסיכול ממוקד במרחב הבקעא. חוסל המחבל מצטפא אחמד אלזין, פעיל מרכזי בחיזבאללה שנחשב למקורב מאוד לבכירים ב'כוח קודס' האיראני.

אלזין התגורר בשנים האחרונות באיראן, ומשם ניהל את הקשר השוטף בין משמרות המהפכה לחיזבאללה, תוך שהוא מקדם מתווי טרור מורכבים נגד מדינת ישראל. חיסולו מהווה פגיעה ישירה בצינור המקשר בין טהראן לזרוע הביצועית בלבנון.

צה"ל: "נמשיך לפעול בעוצמה"

בצבא מדגישים כי טרם התקיפות, ובעיקר באזור הדאחייה המיושב, ננקטו צעדים נרחבים לצמצום פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. אלו כללו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות רציפות מהאוויר כדי לוודא את ניקיון הזירה.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני", נמסר מדובר צה"ל. "לא נאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ונמשיך להשמיד את יכולות הטרור של הארגון בכל מקום בו הן נמצאות".