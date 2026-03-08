מבצע פתע בבנימין: פשיטות במקביל על שישה כפרים

כוחות חטיבת בנימין יחד עם מג״ב, המשטרה והשב״כ פעלו בשלושת הימים האחרונים במספר כפרים במרחב כביש 443 במסגרת מבצע רחב באזור. במהלך הפעילות פעלו הכוחות במספר מוקדים במקביל כחלק ממאמץ לסיכול פעילות טרור במרחב.
במהלך הפעילות פשטו הכוחות על כשישה כפרים במקביל במרחב החטיבה. במסגרת המבצע נעצרו מספר חשודים, בהם חוליית מחבלים שעל פי החשד ביצעה פיגוע יידוי אבנים לעבר כלי רכב שנסעו בכביש 443.
בנוסף, הכוחות ביצעו סריקות בעשרות אתרים שונים במרחב, במטרה לאתר אמצעי לחימה ותשתיות טרור. במהלך הסריקות החרימו הכוחות גם כספי טרור שלפי גורמי הביטחון יועדו לפעילות עוינת.
במערכת הביטחון ציינו כי הפעילות היא חלק מהמאמצים המתמשכים לסיכול טרור במרחב יהודה ושומרון ולהגברת הביטחון בצירים המרכזיים באזור, בהם כביש 443.
