תוכנית תע"ש השלום בתל אביב ברחוב דרך השלום 17 - מהפך עירוני

מדובר בתהליך תכנוני רחב היקף אשר משנה לחלוטין את פניו של מתחם תע"ש בתל אביב, אזור שבעבר שימש את התעשייה הביטחונית וכיום מתוכנן להפוך למתחם עירוני מודרני, מתקדם ומעורב שימושים. תוכנית תע"ש השלום מהווה נדבך מרכזי בהתחדשות העירונית של תל אביב ומייצגת תפיסה אורבנית חדשה המשלבת מגורים, מסחר, תעסוקה, חינוך ופנאי במרחב אחד מתוכנן ומתקדם.

מתחם תע"ש השלום ממוקם באזור מבוקש במיוחד, בחלקה הדרומי של שכונת נחלת יצחק בין הרחובות דרך השלום, עליית הנוער וחפץ חיים. כתובת המתחם היא דרך השלום 17, מתחם תע"ש השלום, והוא מהווה חלק מתוכנית עירונית רחבה הידועה גם בשם תחום תא/4491. גבולות התוכנית מוגדרים בדרך השלום מדרום, רחוב עליית הנוער ממזרח ואזור התעסוקה של שכונת נחלת יצחק מצפון וממערב. מיקום זה מציב את מתחם תע"ש תל אביב בצומת אורבני מרכזי, סמוך למרכזי התעסוקה הגדולים של תל אביב ולצירי תחבורה מרכזיים.

תוכנית תע"ש השלום - שכונת בוטיק חדשה עם עירוב שימושים

אחד המאפיינים המרכזיים של תוכנית תע"ש השלום הוא התכנון האורבני המבוסס על עירוב שימושים מלא. במקום להקים שכונת מגורים בלבד, המתחם מתוכנן כשכונה בוטיקית מודרנית הכוללת מגוון רחב של פונקציות עירוניות - מגורים, תעסוקה, מסחר, מוסדות חינוך ושטחים ציבוריים פתוחים.

הגישה התכנונית הזו יוצרת סביבה עירונית חיה ודינמית, שבה ניתן לעבוד, לגור, ללמוד ולבלות במרחק הליכה קצר. בקומות הקרקע של המבנים יוקמו שטחי מסחר פעילים אשר יכללו בתי קפה, חנויות ושירותים שונים לתושבים ולעובדים באזור. הקרבה למרכזי המסחר הגדולים של תל אביב, ובהם מתחם עזריאלי וקניון TLV, צפויה לחזק את המרחב המסחרי של האזור ולהפוך את מתחם השלום למוקד פעילות עירוני משמעותי.

בנוסף למגורים ולמסחר, התוכנית כוללת גם הקמה של מגדלי תעסוקה מודרניים, המשתלבים עם אזור המשרדים המתפתח של ציר השלום. באזור זה פועלים כבר כיום מגדלי תעסוקה מובילים, ביניהם מגדלי ToHa, מגדלי אלון ומתחמי הייטק נוספים. שילוב מתחם תע"ש השלום בתוך הסביבה העסקית המתפתחת צפוי לחזק את מעמדו כאחד ממרכזי התעסוקה החדשים של המטרופולין.

היקף הבנייה והמבנים המתוכננים במתחם תע"ש השלום

תוכנית תע"ש השלום משתרעת על שטח של כ-55 דונם ומהווה אחת מעתודות הקרקע המשמעותיות האחרונות במרכז תל אביב. במסגרת התוכנית מתוכננת הקמה של כ-1,097 יחידות דיור במגוון גדלים, כולל דירות קטנות בשטח של כ-50 עד 70 מ"ר לצד דירות גדולות ופנטהאוזים.

התכנון האדריכלי של מתחם תע"ש השלום מאופיין במבנים בגבהים שונים היוצרים מרקם עירוני מגוון. במתחם יוקמו בנייני מגורים בני 7 ו-9 קומות לצד מגדלים בני 23 קומות ומגדל מרכזי המתוכנן להגיע לגובה של כ-52 קומות. תכנון זה מאפשר ניצול יעיל של הקרקע תוך יצירת מרחבים ציבוריים פתוחים בין המבנים.

במרכז המתחם יוקם שטח ציבורי פתוח רחב ידיים המשתרע על פני כ-5 דונם. שטח זה צפוי לשמש כמרחב קהילתי עבור תושבי השכונה החדשה ולכלול אזורי ישיבה, שבילי הליכה ואזורי פנאי. בנוסף לכך, בתוכנית מוקצים שטחים משמעותיים למבני ציבור, מוסדות חינוך ותשתיות עירוניות.

מכרז הקרקע במתחם תע"ש השלום וההשקעה בפרויקט

אחד השלבים המרכזיים בקידום תוכנית תע"ש השלום היה השלמת מכרז הקרקע של רשות מקרקעי ישראל. המכרז עסק בשיווק חלק מהקרקע לבניית פרויקטים למגורים בבנייה רוויה עם חזית מסחרית.

במסגרת המכרז זכו החברות אקרו נדל"ן וקטה גרופ בזכויות הבנייה להקמת 528 יחידות דיור במתחם. החברות התחייבו לשלם יחד סכום של כ-644 מיליון שקל עבור הקרקע, בנוסף לכ-67 מיליון שקל עבור הוצאות פיתוח ותשתיות. מדובר בפער משמעותי לעומת מחיר המינימום שנקבע במכרז, דבר המעיד על הביקוש הגבוה לקרקע במתחם תע"ש תל אביב.

אקרו נדל"ן זכתה במתחם א' שבו ניתן יהיה לבנות כ-364 יחידות דיור על שטח של כ-3,861 מ"ר. החברה תשלם כ-368 מיליון שקל עבור הקרקע, בנוסף להוצאות פיתוח של כ-42 מיליון שקל. חברת קטה גרופ זכתה במתחם ב', שבו מתוכננת בניית 164 יחידות דיור על שטח של כ-3,607 מ"ר, תמורת כ-276 מיליון שקל ועוד כ-24.5 מיליון שקל הוצאות פיתוח.

תחבורה ונגישות - יתרון אסטרטגי למתחם תע"ש השלום

אחד היתרונות הבולטים של מתחם תע"ש השלום הוא הנגישות התחבורתית יוצאת הדופן שלו. המתחם ממוקם במרחק קצר מתחנת רכבת השלום, אחת מתחנות הרכבת המרכזיות בישראל, וממוקם בסמוך לצירי תחבורה מרכזיים המחברים בין תל אביב, גבעתיים ורמת גן.

בנוסף לכך, במרחק של דקות ספורות מהמקום פועל הקו האדום של הרכבת הקלה, אשר מחבר את מרכז תל אביב עם ערים רבות בגוש דן. בעתיד צפויות להיבנות באזור גם שתי תחנות מטרו חדשות אשר ישולבו ברשת התחבורה המטרופולינית של תל אביב. מערכת תחבורה זו צפויה להפוך את מתחם תע"ש השלום לאחד האזורים הנגישים ביותר במרכז הארץ.

הקרבה למחלף השלום ולנתיבי איילון מאפשרת גם נגישות גבוהה לרכב פרטי, בעוד שבמרחב הפנימי של המתחם מתוכננים שבילי הליכה ואופניים המאפשרים תנועה נוחה ובטוחה בתוך השכונה.

מוסדות חינוך וקהילה במתחם תע"ש השלום

חלק בלתי נפרד מתוכנית תע"ש השלום הוא פיתוח תשתיות קהילתיות וחינוכיות שישרתו את תושבי השכונה החדשה. במסגרת התוכנית מוקצים שטחים להקמת מוסדות חינוך, ביניהם בית ספר וגן ילדים, אשר יעניקו שירותים חינוכיים לתושבי המתחם ולמשפחות הצעירות הצפויות להתגורר בו.

בנוסף לכך, מתוכננים מבני ציבור ושטחים קהילתיים שיאפשרו פעילות חברתית וקהילתית. שילוב מוסדות החינוך והקהילה בתוך המתחם מחזק את התפיסה של תע"ש השלום כשכונה עצמאית ומתפקדת, שבה ניתן למצוא את כל השירותים העירוניים הנדרשים במרחק הליכה.

מתחם תע"ש השלום - עתיד אורבני חדש לתל אביב

תוכנית תע"ש השלום מסמנת פרק חדש בהתפתחות האורבנית של תל אביב. במקום שבו פעל בעבר מפעל תעש תל אביב של התעשייה הצבאית תל אביב, מתוכננת לקום שכונה מודרנית שתשלב בין מגורים, מסחר, תעסוקה ופנאי במרחב עירוני איכותי ומתוכנן.

היקף הבנייה, המיקום האסטרטגי וההשקעות המשמעותיות בפרויקט מציבים את מתחם תע"ש השלום כאחד הפרויקטים החשובים והמשפיעים ביותר בפיתוח העיר בשנים הקרובות. השילוב בין שכונת מגורים איכותית לבין מרכז תעסוקה ומסחר צפוי ליצור מוקד עירוני חדש בלב גוש דן ולהמשיך את מגמת ההתחדשות של אזור ציר השלום.