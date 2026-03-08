מבזקים
תיעוד מטורף: עננים שחורים בטהראן בעקבות הפגיעה במאגרי הנפט

לאחר התקיפה במערב טהראן, פרצה שריפה גדולה במאגר נפט מרכזי; תיעודים ברשתות מציגים ענני עשן שחורים המתמרים מעל הבירה האיראנית

י"ט אדר התשפ"ו
עננים שחורים בשמי איראן צילום: צילום: ללא

בגל התקיפות האחרון של מטוסי חיל האוויר, הופצצה שורה של יעדים ברחבי איראן. בין היעדים שהותקפו נמצא גם מאגר נפט גדול במערב הבירה טהראן.

בעקבות התקיפה פרצו במקום שריפות גדולות, ותיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים ענני עשן שחורים המתמרים מעל האזור ונראים למרחקים ברחבי העיר. על פי הדיווחים, מדובר במתחם אחסון דלק מרכזי המשמש חלק מתשתיות האנרגיה של המדינה.

צילום: ללא

 כאמור, מטוסי קרב ישראלים ביצעו תקיפה כנגד תשתיות נפט וגז איראניות. במה שמתואר כמסר ישיר לחמינאי והמשטר האסלאמי.

מטוסי קרב של חיל האוויר הפציצו מכלי גז נוזלי בבית הזיקוק פג'ר ג'אם, הסמוך לעיר בושהאר באיראן. התקיפה הישראלית סומנה על ידי גורמים כ"מסר ישיר לאייתולה", בו בעצם מזהירה ישראל כי פגיעה בתשתיות אזרחיות תביא לפגיעה מאסיבית בתשתיות האנרגיה האיראניות על ידי ישראל.

עד כה לא פורסם מידע רשמי באיראן על היקף הנזק שנגרם למאגר הנפט, אולם בתיעודים ניתן לראות להבות גדולות ועשן סמיך העולה מהמקום.

