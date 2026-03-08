תיעוד מטורף: עננים שחורים בטהראן בעקבות הפגיעה במאגרי הנפט

בגל התקיפות האחרון של מטוסי חיל האוויר, הופצצה שורה של יעדים ברחבי איראן. בין היעדים שהותקפו נמצא גם מאגר נפט גדול במערב הבירה טהראן.

בעקבות התקיפה פרצו במקום שריפות גדולות, ותיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים ענני עשן שחורים המתמרים מעל האזור ונראים למרחקים ברחבי העיר. על פי הדיווחים, מדובר במתחם אחסון דלק מרכזי המשמש חלק מתשתיות האנרגיה של המדינה.





צילום: ללא

כאמור, מטוסי קרב ישראלים ביצעו תקיפה כנגד תשתיות נפט וגז איראניות. במה שמתואר כמסר ישיר לחמינאי והמשטר האסלאמי.

מטוסי קרב של חיל האוויר הפציצו מכלי גז נוזלי בבית הזיקוק פג'ר ג'אם, הסמוך לעיר בושהאר באיראן. התקיפה הישראלית סומנה על ידי גורמים כ"מסר ישיר לאייתולה", בו בעצם מזהירה ישראל כי פגיעה בתשתיות אזרחיות תביא לפגיעה מאסיבית בתשתיות האנרגיה האיראניות על ידי ישראל.