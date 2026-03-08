הפעם בלי לשון הרע? נקבעה מזוזה בבית "האח הגדול"

לקראת פתיחת העונה החדשה של "האח הגדול", נקבעה מזוזה בבית התוכנית. רב הסלבס מרדכי חסידים בירך את המקום, ולאחר מכן גיא זוארץ, לירון ויצמן ורועי עוז-פרבשטיין נישקו את המזוזה וברכו "שהחיינו"

לקראת כניסת הדיירים לבית "האח הגדול" ביום שלישי הקרוב, התקיים טקס קביעת מזוזה בבית התוכנית. את המזוזה קבע רב הסלבס מרדכי חסידים, שבירך את המקום ואת ההפקה.



צפו בקביעת המזוזה בבית "האח הגדול"

באדיבות: איציק אוחנה 'כיכר השבת' ו'הרבנית של האינסטגרם'

"מזוזות - אותיות זז מוות"

במהלך הטקס אמר הרב: "על המזוזה כתוב: 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך'. מה זה מזוזות? מזוזות זה אותיות 'זז מוות'. שבעזרת השם, בזכות המזוזה הזאת, יזוז המוות מהבית הזה ומכל בתי ישראל".

עוד הוסיף הרב תפילה וברכה: "צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים הנפלאים שקורים עמנו יום-יום, ולהודות לצבא הגנה לישראל, ובעיקר לחיילי צה"ל ולחיל האוויר. תודה רבה לכם, אין כמוכם, אוהבים אתכם".

ברכה להצלחה ולרייטינג

לאחר מכן נשא הרב תפילה נוספת ואמר: "ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה".

בסיום הטקס בירך: "אמן בעזרת השם תהיה לכם פה הצלחה, תהיה לכם פה ברכה, יהיו לכם פה חיים טובים ונחת, ובעזרת השם הרבה הרבה רייטינג".

האח הגדול צילום: (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)

האח הגדול, גיא זוארץ ולירון ויצמן הצטרפו לברכה

את תחילת הברכה אמר הרב, ולאחר מכן רועי עוז-פרבשטיין (קולו של "האח הגדול"), גיא זוארץ ולירון ויצמן ניגשו למזוזה, נישקו אותה וברכו: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

הטקס נערך כחלק מההכנות האחרונות לקראת פתיחת העונה החדשה של "האח הגדול", כאשר הדיירים צפויים להיכנס לבית ביום שלישי הקרוב.