בעקבות המלחמה: מענק של 7000 ש"ח ישר לחשבון; כל הפרטים

בעקבות מלחמת 'שאגת הארי', בימים האחרונים נקבעים מספר מענקים לאזרחי ישראל. אחר מהם הוא מענק על סך 7000 ש"ח ישר לחשבון. מי זכאי ואיך מקבלים?

ההסתדרות הודיעה היום (א') על קביעת מנגנון פיצוי ייעודי עבור חברות וחברי ההסתדרות אשר נאלצו לפנות את בתיהם במהלך מבצע "שאגת הארי". המענק יעמוד על סך של 7,000 שקלים לחברי הסתדרות שפונו עקב פגיעת טיל או כתוצאה מפגיעת כלי טיס בלתי מאויש.

מנגנון הפיצוי יופעל בדומה למנגנון שהופעל במהלך מבצע"עם כלביא",ויחול רטרואקטיבית מהתאריך 28.2.26. הפיצוי יינתן בהתאם לתקנון מסודר ומפורט, ויוענק בין היתר לחברי הסתדרות בעלי ותק של שנתיים ומעלה, אשר יציגו אישור פינוי רשמי מטעם פיקוד העורף או מהרשות המקומית. על מנת להגיש את הבקשה ניתן לפנות ישירות למוקד ההסתדרות *2383 בהליך ללא בירוקרטיה.

יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר-דוד:"בימים קשים אלה, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מציאות מורכבת, ההסתדרות עומדת לצד חבריה וכלל אזרחי מדינת ישראל. המנגנון הזה הוא ביטוי למחויבות שלנו לדאוג לרווחת חברי ההסתדרות גם בשעת חירום. לא נשאיר אף אחד לבד."

מנכ"ל ההסתדרות, דודו בצלאל:"ההסתדרות פועלת במהירות ובנחישות כדי להעניק מענה מיידי למי שנפגעו מהאירועים. מטרת המהלך היא להעניק רשת ביטחון מידית, ראשונית וראויה לחברים שנפגעו. נמשיך לבחון ולסייע במטרה להקל על חברי ההסתדרות, בני משפחותיהם ואזרחי ישראל".