איחוד האמירויות מבהירים: "ננקוט בכל האמצעים הדרושים"

באיחוד האמירויות התייחסו לראשונה לתקיפה שלהם נגד איראן, והבהירו כי "אנחנו מבקשים שלא להיגרר לעימותים או הסלמה, אבל מדגישים את זכותנו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הריבונות והביטחון הלאומי שלנו"

שעות אחרי שדווח כי איחוד האמירויות פתחה לראשונה במתקפה באיראן, משרד החוץ האמירתי אישר כעת (ראשון) את הדיווחים, כשהבהיר כי מדובר בצעד שהגיע בתגובה לירי הטילים והכטב"מים מצד טהרן לעבר המדינה.

"באיחוד האמירויות מדגישים כי אנו פועלים מתוך הגנה עצמית מפני התוקפנות האיראנית האכזרית והבלתי מוצדקת, שכללה שיגור של יותר מ-1,400 טילים בליסטיים ומל"טים המכוונים נגד תשתיות ואתרים אזרחיים" נאמר בהודעה. לדבריהם, התקיפות האיראניות "גרמו לאבדות בקרב אזרחים".

"מדובר בהפרה חמורה של החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם, פגיעה בריבונות של איחוד האמירויות ובשלמותה הטריטוריאלית, ואיום ישיר על ביטחונה ויציבותה" הובהר. "אנחנו מבקשים שלא להיגרר לעימותים או הסלמה, אבל מדגישים את זכותנו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הריבונות והביטחון הלאומי שלנו, ולהבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחינו ותושבינו".