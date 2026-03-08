מעל 400 מטרות ביממה: צפו בתקיפות חיל האוויר באיראן

חיל האוויר השלים גל תקיפות גדול באיראן. לאורך היממה האחרונה הותקפו במערב ובמרכז איראן מעל 400 מטרות של משטר הטרור האיראני, בהם משגרי טילים בליסטיים ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

התקיפות באיראן | צילום: דובר צה"ל

מתחילת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר השלים מאות מטסי תקיפה לעבר משגרים, מערכות הגנה, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני. מטרת התקיפות האחרונות היא לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.

מוקדם יותר דובר צה"ל התייחס לניסיון האיראנים להתכנס ולבחור מי יהיה המנהיג אחרי עלי חמינאי, וחושף את מיקום האסיפה. בהודעה נמסר: "לאחר ניטרול הרודן חמינאי, משטר הטרור של איראן מנסה לבנות את עצמו מחדש ולבחור מנהיג חדש.

‏אסיפת המומחים האיראנית, שלא התכנסה מזה עשרות שנים, תתכנס בקרוב בעיר קום. אנו רוצים לומר לכם כי ידה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל יורש וכל מי שיבקש למנות יורש".

עוד הוא שיגר אזהרה: "‏אנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בפגישת בחירת היורשים שלא נהסס לפגוע גם בך. זוהי אזהרה!".