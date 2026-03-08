"אני מרגישה שזו משימת חיי": האישה שהקימה מרכז לחולי סוכרת

אלינור בניזרי חיה עם סוכרת כבר 30 שנה, אך בחרה להפוך את ההתמודדות האישית לשליחות. בראיון לרגל יום האישה היא מספרת כיצד הקימה מרכז שמסייע לחולי סוכרת בישראל





אלינור בניזרי, מייסדת ומנכ"לית המרכז למען חולי סוכרת בישראל, חיה עם סוכרת כבר שלושה עשורים - אך דווקא מתוך ההתמודדות האישית עם המחלה והסיבוכים הרפואיים, בחרה להפוך את הקושי לשליחות. בראיון מיוחד באולפן "סרוגים" לרגל יום האישה, היא מספרת כיצד הפכה את הסיפור האישי שלה ליוזמה חברתית שמסייעת כיום לאלפי חולי סוכרת בישראל.

צפו בראיון עם אלינור בניזרי - מייסדת ומנכ"לית המרכז למען חולי סוכרת בישראל

אולפן סרוגים

מהתסכול האישי לשליחות

"אני סוכרתית כבר 30 שנה", סיפרה. "בדצמבר האחרון הסוכרת 'חגגה' עליי ועל הסיבוכים שלי 30 שנה. מתוך הסיבוכים הפרטיים שלי והתסכול נולדה העשייה".

בניזרי מספרת כי במהלך השנים מצאה את עצמה מגיעה לכ-24 מרפאות בשנה בממוצע, לבדיקות, ניתוחים וטיפולים. דווקא מתוך החוויה הזו היא הבינה שיש לה ידע שיכול לעזור לאחרים, והחליטה להפוך אותו לעשייה.

"בגיל 20 בחרתי לעזור ל'סוכרתי אחד ביום'. תמיד ידעתי שיש לי יכולת להשפיע, ועם השנים זה הפך למרכז מענים לסוכרת".

עמותה שקמה מתוך ההתמודדות האישית

לפני כ-12 שנים הפכה היוזמה שלה ל"מרכז מענים לסוכרת נעורים". אך בתקופת הקורונה הבינה כי הצורך רחב הרבה יותר.

"באותו יום פנו אליי אדם בן 81 ובחורה צעירה בשם שיר שגילתה את הסוכרת, ושניהם היו זקוקים למכשיר גלוקומטר", היא מספרת. "אז הבנתי שצריך להוריד את המילה 'נעורים'. מאז אנחנו נותנים מענה לכל חולי הסוכרת".

בעקבות ההבנה הזו הורחבה הפעילות, והמרכז הפך ל"המרכז למען חולי סוכרת בישראל", המוכר גם בשם "מולטימותק", שמעניק כיום תמיכה, ייעוץ והכוונה לחולי סוכרת בכל הגילים. המרכז שהקימה מסייע גם לבני המשפחה ומספק ציוד רפואי בשעת חירום.

לדבריה, לא פעם מדובר בעזרה שמגיעה בדיוק ברגע הקריטי.

"פעם הגיע אליי זוג לצימר בחוף כרמל ביום שישי והבחורה שכחה את האינסולין שלה. בעלי רץ למקרר, שאב להם אינסולין ופגש אותם בשער הבית. הרגשנו שהצלנו אותם ברגע האחרון".

מחלה של 24/7

בניזרי אובחנה כחולת סוכרת בגיל 14 וחצי, בתקופה שבה הטכנולוגיה הרפואית הייתה מוגבלת בהרבה מהיום.

"זו מחלה אינטנסיבית של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע", היא מסבירה. "יש כ-42 פרמטרים שמשפיעים על רמות הסוכר - וסת, מזג אוויר, כושר, סטרס ומצב רוח. לכן כל חולה סוכרת הוא סוג של מתמטיקאי קטן".

לצד זאת היא מבקשת לנפץ מיתוס נפוץ: "הרבה אנשים חושבים שאוכלים הרבה סוכר ואז מקבלים סוכרת. בסוכרת סוג 1 זה לא נכון - מדובר במצב שבו הלבלב מפסיק לתפקד".

בדיקה לחולה סוכרת צילום: (shutterstock, sasirin pamai)

"בחרתי להפוך את הקושי לשליחות"

לדבריה, ההתמודדות האישית עם המחלה היא גם זו שעיצבה את הדרך שבה היא פועלת היום.

"הסוכרת גרמה לי לראות את צרכי האחר. אני מוצאת דרך לחבק ולתמוך בכל סוכרתי, בלי קשר לרקע או לדעות. אני מרגישה שזו משימת חיי".

בניזרי מתמודדת כיום גם עם סיבוכים רפואיים שונים, בהם פגיעה בכלי דם, נוירופתיה וגלאוקומה, אך היא ממשיכה להוביל את הפעילות שהקימה.

"אני מוגדרת כאדם נכה עם כ-14 מחלות רשומות, אבל השאלה היא מה עושים עם זה. עבורי, הקמת העמותה הייתה בחירה בחיים".

טכנולוגיה יכולה לשנות חיים

אחד המסרים המרכזיים שהיא מבקשת להעביר לחולי סוכרת הוא החשיבות של שימוש בטכנולוגיה רפואית.

"כיום, בשנת 2026, יש סנסורים ומשאבות אינסולין, סוג של לבלב מלאכותי, שמאפשרים איכות חיים טובה יותר. עבדתי על זה שנים בסל התרופות. בבקשה תתחברו לטכנולוגיה, זה מאזן את החיים".





ומהו יום האישה עבורה?

"עבורי כל יום הוא יום האישה", היא אומרת. "גם כשהייתי במצב רפואי קשה מאוד – השליחות הקימה אותי".

לסיום היא מוסיפה מסר אישי: "כל סוכרתי צריך עוגן - הורה, בן זוג או חבר. בעלי רועי הוא העוגן שלי". לדבריה, גם לסביבה יש תפקיד חשוב בתמיכה באנשים המתמודדים עם סוכרת.