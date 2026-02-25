פורים 2026: אוזני המן הכי טעימות שתאכלו

פורים בפתח ואיך אפשר לעבור את החג השמח הזה בלי עוגיית אוזן המן טעימה ועסיסית? אז קבלו את מצעד אוזני המן הכי טעימות שיש

פורים מגיע ובקונדיטוריית ביסקוטי כבר נשפך צבע, נפרס בצק, ריח של חמאה באוויר וקצת קסם של תחפושות. השנה אוזני ההמן מקבלות טוויסט מפתיע, כזה שמרגיש בדיוק כמו לפתוח משלוח מנות ולגלות משהו שלא ציפית לו.





לקראת החג, מציגה ביסקוטי קולקציה שמכניסה את אוזני ההמן לאווירת תחפושות מלאה, טעמים שנראים תמימים מבחוץ ומתגלים כביס חגיגי ומלא אופי מבפנים. הקונדיטורית רוסלה יונה יצרה חמישה מילויים חדשים שמלבישים את הקלאסיקה בצבעוניות ובשמחה של פורים



בקולקציית חג פורים של ביסקוטי ניתן למצוא חמישה סוגים של אזני המן במארזים חגיגיים של 280 גרם במחיר של 49 ₪:

סינבון- בצק פריך חמאתי קינמוני, קרם פטיסייר קינמון, "אייסינג" וקראמבל קינמון.

בראוניס בתחפושת – בצק פריך קקאו חמאתי במילוי קרם בראוניס, קראמבל "בראוניס" קריספי.

קנדיס- בצק פריך חמאתי, במילוי קרם שוקולד בלגי ועל הכל סוכריות צבעוניות .

פתי בר - בצק פריך חמאתי, שכבה דקה של שוקולד חלב , קרם פתי בר , קראמבל עוגיות מקורמל.

פרג לימון - בצק פריך חמאתי לימוני במילוי פרג עשיר.

כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף.