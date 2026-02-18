״נשבע לערוף את ראש הבן שלך", המשטרה חשפה כנופיית פרוטקשן

בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי אזור טמרה, במסגרת פרשיית גביית דמי חסות שכללה אירועי ירי, הודעות איומים וגרימת נזק של מעל מיליון שקלים למתקן של חברה לאומית

המשטרה חשפה פרשת פרוטקשן של כנופיית ערבים באזור טמרה בצפון.

בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה אודות אירועי ירי איומים וגביית דמי חסות מקורבנות בהם איש עסקים במגזר הערבי. עם הפיכת החקירה לגלויה פשטו במהלך חודש ינואר השוטרים וביניהם מסתערבי מג״ב על יעדים, עצרו חשודים לחקירה ותפסו מעל מיליון ש״ח במזומן.

תיעוד הירי והשלכת הרימונים (דוברות המשטרה)

נשבע לערוף ראש הבן שלך וראש אחיך

עם התפתחות החקירה, הוברר כי מאחורי אירועי הסחיטה עומדת חוליה שנהגו לכנות עצמם ״שבאב אל ג׳בל״ אשר פעלו לגביית דמי חסות, ובמקרה שלא נענו לדרישות התשלום ועל מנת להטיל אימה בוצע ירי לעבר סניפי העסק וכן רימון הושלך לעבר בית.

בין הודעות הסחיטה, נשלחה לקורבן הודעת איום בה נכתב ״מה יהיה איתך יא ## לא רוצה לסיים. נשבע לערוף ראש הבן שלך וראש אחיך, למרות שהראש שלהם שווה יותר מהסכום שאתה חייב״.

במהלך החקירה עלה, כי נזק של מעל מיליון ש״ח נגרם למתקן של חברה לאומית, זאת מיד לאחר שסיים התקשרות עם חברת שמירה המעניקה שירותי שמירה לגיטימיים וכן הצליחו לקשור מעורבותו של מנהל חברת השמירה שנעצר יחד עם המעורבים.

50 אלף שקל "דמי שמירה"

עוד עלה במהלך החקירה, כי לאחר הנזק שנגרם לתשתית, נאלץ הקבלן לחדש את חוזה השמירה מול החברה, ותוך מספר חודשים חזר לשלם מעל 50 אלף ₪ וזאת אף שלא קיבל את שירותי השמירה בפועל.

עם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגד תושבי טמרה ורומת אל הייב (32, 28, 22, 23) בבית המשפט המחוזי בחיפה לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם, משטרת ישראל תמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים.