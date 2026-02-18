משאית התהפכה בכביש 90: הנהג נפצע באורח קשה

תאונת דרכים קשה בדרך לאילת. משאית התהפכה בכביש 90 צפונית לצומת עין חצבה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינוי במסוק מד"א לבי"ח סורוקה, גבר כבן 40 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.

צילום: זירת התאונה בכביש 90 (דוברות מד"א מבצעי)

חובש רפואת חירום במד"א עמית אביטבול סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את נהג המשאית כשהוא לכוד בתוך המשאית, מייד התחלנו בהענקת טיפול רפואי ראשוני מציל חיים במקביל לפעולות חילוץ של לוחמי האש, לאחר שחולץ מהרכב המשכנו בטיפול הרפואי ופינינו אותו במהירות במסוק מד"א לבית החולים כשמצבו לא יציב".