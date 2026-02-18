החל מהבוקר: שינויים בכניסת היהודים להר הבית

עם פתיחת חודש רמדאן, המשטרה מגבילה את כניסת היהודים להר הבית ולא מאפשרת עלייה בצהריים. כפיצוי הורחבה עליית הבוקר בשעה. כל הפרטים

האפרטהייד בהר הבית. עם כניסתו של חודש אדר- שחופף השנה לחודש רמדאן המוסלמי, הר הבית יהיה פתוח ליהודים בשעות הבוקר בלבד.

מדובר על תכתיב מוסלמי לו נכנע הדרג המדיני ומאפשר צמצום בשעות הכניסות של זרים (שאינם מוסלמים) לשטח הר הבית ולסגירתו בשבוע האחרון של החודש ובימי חג עיד-אל פיטר.

כפיצוי ליהודים, המשטרה מאריכה בשעה את שעת כניסת היהודים בעליית הבוקר: הכניסה תתאפשר חצי שעה מוקדם יותר - החל מהשעה שעה 6:30 בבוקר (לראשונה)

ושעת הסגירה ליהודים תתארך בחצי שעה עד לשעה 11:30 (כמו שהיה בשנים קודמות).

המשמעות עבור עולי הר הבית היא אי האפשרות להתפלל מנחה כפי שנהוג בשנים האחרונות.

למרות צמצום השעות, במינהלת הר הבית בירכו על הרחבת שעות הפתיחה בבקרים: "בתקווה שכך זה יישאר כך בבוקר של אחרי חודש רמדאן, ובתפילת "ונהפוך הוא" שהר הבית ייפתח ליהודים בכל שעות היום, ובכל הימים ללא סגירות כלל".