ואנס: השיחות עם איראן התקדמו בצורה טובה

סגן נשיא ארה"ב אמר הלילה כי שיחות המו"מ כי ישנה התקדמות בשיחות עם איראן. עם זאת הדגיש: "אני לא רוצה להכריז על משהו היום. לנשיא יש הרבה אפשרויות"

המגעים שלפני התקיפה באיראן. סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, אמר הלילה כי השיחות עם איראן התקדמו בצורה טובה במידה מסוימת.

עם זאת, למרות ההתקדמות, הוא סייג את דבריו: "אני לא רוצה להכריז על משהו היום. לנשיא יש הרבה אפשרויות".

הנושא העיקרי מבחינת ארה"ב הוא מניעת נשק אטומי מהרפובליקה האיסלאמית. "האינטרס העיקרי שלנו הוא שאיראן לא תגיע לנשק גרעיני".

מוקדם יותר אמר ואנס כי האיראנים אינם מוכנים לקבל את הדרישות האמריקניות.

נזכיר כי ארה"ב מקדמת מאות מטוסים למפרץ הפרסי, אחרי נושאת המטוסים אברהם לינקולן עושה את דרכה למפרץ נושאת המטוסים פורד, שחצתה אתמול את מיצרי גיברלטר ונכנסה לים התיכון. היא אמורה להגיע בעוד כשבוע עד עשרה ימים לאזור איראן.