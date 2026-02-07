אופקים: המשטרה פתחה בחקירה בעקבות קטטה המונית

6 בני אדם עוכבו לחקירה בחשד שהשתתפו בקטטה בעיר הדרומית. מהחקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער

המשטרה פתחה היום (ראשון) בחקירה בעקבות קטטה שהתרחשה בצהרי היום בעיר אופקים.

השוטרים הוזעקו בשעות הצהריים, בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר. בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע.

מחקירת האירוע עולה כי הרקע לאירוע סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער.

האירוע תועד על ידי תושבים, כאשר בתיעוד נראים גברים דוהרים עם רכבים וגם זורקים אבנים אחד על השני.

בתום החקירה נעצרו שני חשודים, בכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בית משפט השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.