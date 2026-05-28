דובר ש"ס חושף: זה המועמד שלנו לראשות הממשלה בבחירות

דובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, הצהיר היום (חמישי) בראיון לנתן משי ואבי גדלוביץ' בקול ברמה כי המאמצים לחקיקת מתווה הגיוס הגיעו למבוי סתום. בדבריו, הפנה מדינה אצבע מאשימה ישירה לעבר ראש הממשלה, אך מיהר להבהיר כי מבחינה פוליטית – ש"ס לא מתכוונת לשבור את הכלים או לפזול אל מחוץ לקואליציה.

"ככל הנראה חוק הגיוס שהח"כים מסרו נפש בשבילו – ירד מהשולחן", העריך דובר ש"ס בראיון. כשנשאל על מידת האחריות של ראש הממשלה למשבר, השיב נחרצות: "אין ספק שלנתניהו יש חלק באשמה, כשהוא רוצה ונכנס לעניין – דברים זזים". עם זאת, מדינה סירב להטיל את האשמה על נציגי המפלגות החרדיות עצמם: "הח"כים החרדים גם אשמים? לא חושב שאי פעם בתולדות הכנסת היו נציגים שפעלו במסירות נפש מול תנאים הכי קשים כדי להעביר את החוק".

"דגל התורה לא מבינים את זה? אנחנו לא במשחקים הללו"

למרות הביקורת הנוקבת על התנהלותו של נתניהו בניהול המשבר, מדינה הבהיר כי ש"ס נשארת מחויבת לחלוטין לבלוק הימין, תוך שהוא משגר עקיצה חריפה לעבר השותפה האשכנזית "דגל התורה", שיו"ר הסיעה שלה, ח"כ משה גפני, הורה רק אתמול להקפיא את שיתופי הפעולה עם המשטרה.

"המועמד היחיד שלנו הוא נתניהו, ממשיכים עם גוש הימין. אנחנו לא סוחרים בערכים האלו", הצהיר מדינה בראיון. הוא הזכיר כי יו"ר ש"ס אריה דרעי הוא זה שהקים את גוש הימין, והוסיף: "לנו אין שום פריווילגיה למכור הכל 'רק תנו לנו את הדבר הקטן שלנו'. דגל התורה לא מבינים את זה? אולי זה מה שירגיע את הציבור שלהם, בצורה הזו הם חושבים שאולי יורידו מעצמם אחריות. אנחנו לא במשחקים הללו".