מינוי רומן גופמן. שופטי בג"ץ נוזפים בעותרים על האיחור בהגשת בקשתם בתיק - אך מחייבים את המשיבים להתייחס לכך

בית המשפט העליון, בשבתו כבג״ץ, פרסם היום (רביעי) החלטת ביניים בעתירות העוסקות במינויו של האלוף רומן גופמן, לראשות המוסד.

השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, התייחסו לבקשה שהגישו העותרים בתיק אמש.

בהחלטה ציינו השופטים כי "לכאורה יש קושי בהגשת הבקשה במועד הנוכחי", מאחר שהיא מתבססת על עובדות שעלו בדיון שהתקיים לפני יותר משבועיים. בכך רמז בית המשפט כי ייתכן שהעותרים השתהו בהגשת הבקשה.

עם זאת, בג"ץ לא דחה את הבקשה, והורה לעורכי דינם של המשיבים להבהיר את עמדתם בנושא במסגרת התגובה שעליהם להגיש עוד היום. השופטים הוסיפו כי לנוכח "סד הזמנים הדחוק", מצופה מכלל הצדדים לעמוד במועדים שנקבעו להגשת ההתייחסויות.

העותרים בתיקים הם אורי אלמקייס, התנועה לטוהר המידות, התנועה למען איכות השלטון ופורום חומת מגן לישראל. מנגד ניצבים ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים והאלוף רומן גופמן.

כלומר, בג"ץ אינו דוחה לחלוטין את עמדת העותרים, אלא רק נוזף בהם על ההגשה המאוחרת.