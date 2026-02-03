מפתיע: נועה קירל מצטרפת כמנטורית לעונה החדשה של דה וויס ישראל לצד עידן רייכל וסטטיק – שילוב של פופ בינלאומי, יצירה ישראלית וחיבור לדור הצעיר

הזמרת והכוכבת הבינלאומית נועה קירל מצטרפת רשמית כמנטורית לעונה החוזרת של תוכנית הריאליטי המוזיקלית "דה וויס ישראל", לצד עידן רייכל וסטטיק. המהלך מבטא את כוונת ההפקה לשלב כישרונות צעירים ומשפיעים לצד יוצרים מנוסים.

נועה קירל על הכיסא האדום

נועה קירל, אחת הכוכבות הבולטות בישראל עם קריירה בינלאומית, תתפוס את כיסא המנטורית בעונה החדשה של "דה וויס ישראל" ברשת 13. קירל "תביא לבמה שילוב של ניסיון, דיוק אומנותי וחיבור לדור הבא של הקולות בישראל", נמסר בהודעה הרשמית.

היא מצטרפת לעידן רייכל וסטטיק, שכבר תפסו את כיסא המנטור.

כאן לאשר את השמועות

חזרתה של התוכנית האהובה

"דה וויס ישראל" היא הגרסה המקומית של הפורמט הבינלאומי המצליח The Voice, ששודר לראשונה בעולם בהולנד והפך לאחד מפורמטי המוזיקה הגדולים בעולם.

בישראל שודרה התוכנית לראשונה ב-2012 בערוץ 2 (רשת), ועברה לערוץ 13 החל מהעונה החמישית. לאחר הפסקה של מספר שנים, היא חוזרת כעת בעונה חדשה ומצופה.

הפורמט מתבסס על שלבים מרכזיים: אודישנים עיוורים, שבהם המנטורים בוחרים מתמודדים על סמך קול בלבד, ללא ראייתם; שלב הקרבות, שבו מתמודדים מתחרים זה מול זה; ולבסוף הופעות חיות שבהן הקהל והצופים משפיעים על ההמשך עד להכרזת הזוכה.

הפרס לזוכה כולל בדרך כלל חוזה הקלטות, והתוכנית ידועה בכך שהיא מדגישה כישרון גולמי ומפגישה בין דורות מוזיקליים שונים.

צוות מנטורים מגוון

הצטרפותה של קירל משלימה (לפחות באופן חלקי) את שורת המנטורים לעונה הקרובה.

עידן רייכל, מהיוצרים המשפיעים והאהובים בישראל, מצטרף לראשונה לפורמט ריאליטי מסוג זה. סטטיק (לירז רוסו), כבר הוכרז רשמית כמנטור.

השילוב בין קירל – שמייצגת את הפופ הצעיר והבינלאומי – לבין רייכל וסטטיק צפוי להביא דינמיקה מעניינת לכיסאות המסתובבים, ולמשוך קהלים מגוונים.

העונה החדשה צפויה להביא חוקים חדשים ושינויים בפורמט, כפי שהובטח בקדימונים הרשמיים של רשת 13, אך הפרטים המלאים ייחשפו בהמשך.

ההפקה כבר פתחה בהרשמה למתמודדים, וברשת 13 מבטיחים עונה "מפתיעה" שתחפש את "הקול הבא של ישראל".