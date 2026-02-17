בגלל חוב: תושב הצפון נחטף למקום מבודד - ועבר התעללות

על פי כתב האישום חשוד בן 25 חטף אדם מפיצרייה בעפולה ולקח אותו משם לצימר מבודד. שם הוא הוכה ועבר התעללות קשה: "אני מחמם את המוט, תתחיל לחשוב איך לסגור את העניין"

תושב דבוריה בצפון נאשם שחטף קורבן בעקבות חוב והתעלל בו – בין היתר באמצעות הצמדת מוט ברזל לוהט לגופו. כך מתפרסם היום (שלישי).

על פי כתב האישום שהוגש השבוע, החשוד, בן 25 מדבוריה, חטף את הקורבן מפיצרייה בעפולה ולקח אותו לצימר באזור, שם הכה אותו, התעלל בו וגרם לו לכוויות בגופו.

דוברות המשטרה

עם הגעתם לצימר תקפו אותו ושותפו במכות קשות בכל חלקי גופו ואז לקח החשוד מוט ברזל, חימם אותו בקמין ואמר לקורבן: "אני מחמם את המוט, תתחיל לחשוב איך לסגור את העניין עכשיו".

מיד לאחר מכן הצמידו החוטפים את מוט הברזל לגופו של הקורבן וגרמו לו לכוויות. בהמשך אותו הערב, הצמיד הנאשם חפץ הנחזה לאקדח לראשו של הקורבן ואמר לו "מה אתה מעדיף, להביא את הכסף או למות עכשיו?״.

בהמשך הלילה המשיכו החוטפים לתקוף את הקורבן שוב ושוב באלימות קשה עד אשר עזבו את המקום והשאירו את הקורבן עם אדם נוסף שהשגיח עליו

הקורבן ביקש מהשומר את הטלפון שלו באמתלה כי רוצה לדפדף בטלפון בלבד וכאשר העביר לו את המכשיר, הצליח לשלוח כאמור את ההודעה עם המיקום לאישתו שהזעיקה את שוטרי המחוז הצפוני.

החשוד במעשי התקיפה והתעללות נתפס על ידי המשטרה. הוא הואשם בחטיפה לשם סחיטה, סחיטה באיומים ובכוח, פציעה בנסיבות מחמירות וכליאת שווא.