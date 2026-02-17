אחמד טיבי מטיל פצצה ומעריך: כך יסתיימו הבחירות הקרובות

חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת המתהווה, חושף את תכניתו הפוליטית ומעריך כיצד יסתיימו הבחירות הקרובות

בעוד במפלגות האופוזיציה ממהרים להצהיר מעל כל במה כי לא יישענו על המפלגות הערביות ביום שאחרי הבחירות, ח"כ אחמד טיבי (תע"ל) מציג הבוקר (ב') תמונה שונה לחלוטין. בראיון ל'גלי צה"ל', העריך טיבי כי המחסומים הפוליטיים עומדים להישבר בדרך למטרה המשותפת: הפלת ממשלת נתניהו.

"נעשה כמעט הכל כדי להזיז את הממשלה – גם דברים שלא עשינו בעבר", הצהיר טיבי בראיון, כשהוא רומז על גמישות פוליטית מרחיקת לכת מצד המפלגות הערביות כדי לסיים את כהונת הממשלה הנוכחית.

"אחד יתנגד, ארבעה יפרו הבטחה"

טיבי, שמכיר היטב את המערכת הפוליטית, נשאל על התחייבויותיהם של ראשי מפלגות האופוזיציה (לפיד, גנץ, ליברמן, בנט וגולן) שלא להקים ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. הערכתו של טיבי נחרצת: ביום שאחרי הקלפי, ההבטחות לבוחר יישארו מאחור.

"אני משער שאחרי הבחירות ארבעה מראשי האופוזיציה יפרו את ההבטחה לא לשבת איתנו", אמר טיבי, והוסיף בסקרנות: "ואחד יתנגד". טיבי סירב לנקוב בשמות, אך דבריו מעוררים סערה במערכת הפוליטית, במיוחד לאור הניסיונות של מפלגות המרכז-ימין באופוזיציה לקרוץ למצביעי ימין רך.

האמירה של טיבי על "דברים שלא עשינו בעבר" מעלה סימני שאלה לגבי האפשרות של תמיכה מבחוץ או אפילו כניסה לקואליציה, מהלך שבעבר נחשב לקו אדום עבור רוב המפלגות הערביות והציוניות כאחד.