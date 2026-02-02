ההישג הישראלי הגדול בכל הזמנים? דני אבדיה נבחר לאולסטאר ה-NBA , כמה הוא צפוי להרוויח ולצד מי הוא ישחק? כל הפרטים על ההישג ההיסטורי

אחרי חודש על מתח , דני אבדיה קיבל הלילה (בין ראשון לשני) את הבשורה האדירה. הכוכב הישראלי התקבל לאולסטאר ה-NBA המשחק היוקרתי בעולם וצפוי להרוויח סכומי עתק.

בשנה שעברה שחקני הקבוצה המנצחת קיבלו 125 אלף דולר, והמפסידים בגמר קיבלו 50 אלף דולר אחד. השנה הושקע אותו סכום אך יש קבוצה אחת פחות, מה שצפוי להעלות את השכר שכל שחקן יקבל.

אבדיה ישחק לצד שמות ענק כמו יקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ', ויקטור וומבניאמה, ה-MVP המכהן שיי גילג'ס אלכסנדר, ג'מאל מארי, פסקל סיאקם ועוד.. האולסטאר מורכב משלוש קבוצות, אחת של שחקנים בינלאומים שהכוכב הישראלי חלק ממנה ושתיים של שחקנים אמריקאים.

בראיון לטלווזיה האמריקאית אמר הכוכב הישראלי: "היה נהדר לשמוע שאני אולסטאר עם חבריי לקבוצה, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיהם ובלי המאמנים והצוות שמלווה אותי העונה. יש לנו עוד עונה ארוכה לפנינו, צריך להתמקד בה ולראות איך אנחנו יכולים להשתפר כקבוצה. זה ללא ספק הישג אישי מדהים, אני מקווה שיהיו לי עוד הישגים בהמשך".

"אני גאה להיות אולסטאר", אמר אבדיה, "אני זוכר את כל המסע שעברתי, לא הייתי בסיטואציות הכי קלות במהלך הקריירה שלי. התחלתי לשחק כדורסל בלי חלום, נתתי למשחק לקחת אותי קדימה. קשה להאמין שאני מצליח להשיג דבר אחר דבר, זה בהחלט מרגש אותי".

לא רק אבדיה: הרשימה המלאה של האולסטאר

הרשימה המלאה של הנבחרים לאולסטאר: מהמערב: סטף קרי. לוקה דונצ'יץ'. שיי גילג'ס אלכסנדר. ויקטור וומבניאמה. ניקולה יוקיץ'. ג'מאל מארי. אנתוני אדוורדס. דווין בוקר. לברון ג'יימס. קווין דוראנט. צ'ט הולמגרן. דני אבדיה.

מהמזרח: ג'יילן ברונסון. טייריס מקסי. קייד קנינגהאם. יאניס אנטטוקומפו. ג'יילן בראון. סקוטי בארנס. דונובן מיצ'ל. ג'יילן דורן. ג'יילן ג'ונסון. נורמן פאול. קארל אנתוני טאונס. פסקל סיאקם.

כוכב ה-NBA כרמלו אנתוני החמיא לאבדיה: "דני נכנס ל-NBA בגיל צעיר, הוא מצא את מקומו, את הקצב ואת הביטחון. הוא הסיבה שאנחנו ממשיכים לדבר על פורטלנד". הפוורוד שיתף תמונה שלו בתור ילד עם הוריו וכתב: "לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיכם".

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל בירך: "לילה של גאווה ענקית לכדורסל הישראלי. דני אבדיה מוכיח בכל פעם מחדש שהוא שובר עוד ועוד תקרות זכוכית. העונה האדירה שלו ב-NBA היא עוד הוכחה שעם עבודה קשה הכל אפשרי. דני הוא שגריר של הכדורסל הישראלי ושל מדינת ישראל, והיום הוא עומד בשורה אחת לצד השחקנים הגדולים ביותר בעולם עם בחירתו לאולסטאר ה-NBA".