ביטוח לאומי בבשורה משמחת: אלו המענקים שייכנסו בשבוע הבא

ביטוח לאומי פרסם הודעה ובה פירוט התשלומים שייכנסו בימים הקרובים ישירות לחשבון הבנק שלכם. כל הפרטים

לאחר שהשבוע הושלמה הפקדת קצבאות הילדים ותשלומי "חיסכון לכל ילד" (ב-17 במרץ), עיני הזכאים נשואות כעת אל גל התשלומים המשמעותי הבא. בביטוח הלאומי מדגישים כי כחלק מההיערכות המוקדמת לחגי תשרי ועיד אל-פיטר, הוחלט להקדים גם את הקצבאות ארוכות הטווח כדי להקל על הוצאות החג המרובות.

על פי לוח התשלומים המעודכן, המענק המרכזי ישולם ביום חמישי הבא, ה-26 במרץ, במקום במועד הקבוע ב-28 או ב-29 בחודש. הקדמה זו נועדה להבטיח שהכסף יהיה זמין בחשבונות הבנק של המשפחות והזכאים מספיק זמן לפני ערב החג.

מי זכאי להקדמת התשלום ב-26.3?

ברשימת הקצבאות שישולמו מוקדם מהרגיל ניתן למצוא את התשלומים הבאים:

קצבאות אזרחים ותיקים ושאירים.

קצבאות נכות, ניידות וסיעוד.

תשלומי מזונות ונפגעי עבודה.

קצבאות אסירי ציון.

בביטוח הלאומי מציינים כי המהלך הוא חלק ממאמץ מתמשך להבטיח ביטחון סוציאלי בתקופות עמוסות. "המטרה היא לאפשר לציבור להיערך כראוי ולסייע למשקי הבית להתמודד עם העלייה בהוצאות המאפיינת את ערב החגים", נמסר מהארגון.

זכאים שחשבונם לא עודכן או שנתקלים בבעיה בהפקדה, מוזמנים לפנות למוקד השירות של הביטוח הלאומי, אם כי ההפקדות צפויות לעבור באופן אוטומטי ישירות לחשבונות הבנק המעודכנים במערכת.