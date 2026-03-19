דיווח: מטוס F-35 נחת נחיתת חירום לאחר שנפגע מירי איראני

מטוס קרב אמריקני מסוג F-35 ביצע נחיתת חירום לאחר שנפגע מירי איראני מעל אדמת איראן. בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אמרו כי הטייס נמצא במצב יציב, והאירוע מתוחקר

מטוס קרב אמריקני מסוג F-35 ביצע נחיתת חירום לאחר שנפגע מירי איראני - כך דווח היום (חמישי) ברשת CNN.

לפי הדיווח, האירוע התרחש באחד מבסיסי צבא ארה"ב במזרח התיכון, אחר שהמטוס נפגע מירי מעל אדמת איראן. זו הפעם הראשונה שבה מטוס אמריקני נפגע במלחמה הנוכחית.

בפיקוד מרכז של הצבא האמריקני אמרו כי המטוס נחת בשלום, והטייס נמצא במצב יציב. עוד הובהר כי האירוע נמצא כעת בחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי בוצע ניסיון הפלה של מטוס קרב ישראלי מעל איראן, אך הטייס הצליח להתחמק והמשימה הושלמה בהצלחה. לפי הפרטים שנמסרו, המטוס היה קרוב לפגיעה, אך ניסיון ההפלה נכשל.